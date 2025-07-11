全體上市公司6月營收3.66兆元 年增7.37%
台灣證券交易所今天公布，6月全體上市公司總營收為新台幣3兆6604億元，年增7.37%；不過6月營收衰退公司共526家，高於營收成長公司519家。
證交所表示，全體上市公司6月營收成長較大產業，包括電腦及週邊設備業，受惠AI伺服器需求；綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入；資訊服務業受惠資安及雲運算與服務需求，使6月營收較去年同期成長。
至於6月營收衰退較大產業，包括金融保險業因金融市場波動影響；貿易百貨業是個別公司受金融市場波動影響，認列外匯價格變動及投資損益；水泥工業因市場景氣趨緩、需求減少，使6月營收較去年同期衰退。
證交所表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別計956家及89家，共計1045家，皆已於7月10日前完成6月營收申報作業。
另外，今年上半年營收總計21兆9359億元，年增13.82%，營收成長公司共619家，衰退公司共426家。
證交所分析，今年上半年營收成長較大產業，包括電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求；綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入；半導體業受惠AI晶片需求，使上半年營收成長。
證交所指出，累計營收衰退較大產業，包括金融保險業因金融市場波動影響；塑膠工業因油價下跌及關稅不確定性使訂單遞延；油電燃氣業受市場需求疲弱及油價下跌，使上半年營收衰退。
此外，櫃買中心今天也指出，全體上櫃公司6月營收2502億元，年增7.72%；上半年營收1兆4517億元，年增9.67%。
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