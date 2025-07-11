新光金合併下市前爆百萬張成交量 外資及投信同步賣超、但自營商大買

台新金（2887）與新光金（2888）即將於7月24日正式合併，成為國內第四大金控，新光金將在下周一暫停交易，11日是合併前的最後交易日， 終場爆出逾111萬張成交量收紅，統計三大法人買賣超個股發現，外資及投信同步賣超新光金，但自營商卻是大買31,604張。

新光金11日收在11.8元，上漲0.45元，合計盤後交易的成交量高達111萬8,229張，光是最後一盤就爆出68萬2,238張成交量；三大法人合計買超9,520張，其中，外資賣超7,173張，投信賣超14,911張，自營商買超31,604張。

台新金最後一盤也爆出30萬1,407張成交量，尾盤再拉高至18.3元收盤，上漲1.4元， 漲幅8.28%，合計盤後交易的成交量達63萬8,752張。

台新金與新光金合併後新公司將更名為「台新新光金控」，資產與營運規模同步躍升，穩居國內金控前四大。雙方也規劃於未來一年半至兩年內，逐步整併旗下銀行、人壽、證券與投信等子公司，藉此發揮綜效、提升營運效率，為股東創造更佳報酬。

新光金股票將自7月14日起停止買賣，股票最後交易日為7月11日，最後過戶日為7月15日，7月16日~7月24日停止過戶，合併基準日暨終止上市買賣日為7月24日。新光金終止上市後，其股票將以換股方式轉換為台新金股份，合併後的新公司名稱為「台新新光金控」，股票代號延用台新金的2887。

統計三大法人買賣超個股發現，新光金遭外資及投信賣超，但自營商則是買超；台新金部分，則是獲得投信力挺，買超20萬7,006張，但外資賣超16,687張，自營商賣超2,842張，三大法人合計買超18萬7,477張。

台股11日收22,751.03點，上漲57.78點，三大法人買超175.82億元，包括外資買超170.55億元；投信賣超22.74億元；自營商買超（合計）28億元，其中自營商（自行買賣）買超0.45億元、自營商（避險）買超27.55億元。