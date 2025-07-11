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關稅前台股停看聽 川普思維仍是市場最大不安定因素

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股11日在關稅未確認前持續震盪，終場收22,751.03點，上漲57.78點，漲幅0.25%，本周漲203.53點，周漲幅0.9%，周線連3紅，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，川普思維仍是市場最大不安定因素，台股可能在美股及上半年提前拉貨等影響之下，下半年出現修正走勢，將成為長線投資人擇機布局機會點。

三大法人動向上，本周僅投信連續第2周調節台股，單周小幅賣超50.19億元，外資與自營商回補台股，外資單周買超304.77億元，連續第3周站在買方，自營商連續第2周買超124.26億元，三大法人合計買超378.84億元。

廖炳焜表示，本周大盤呈現高檔震盪，從類股來看，輝達（NVIDIA）股價創新高、市值正式突破4兆美元里程碑，加上熱錢湧入，激勵台股AI相關供應鏈表現，帶動電子指數同步揚升，且聯準會會議紀要暗示年底前可能降息，也成為利多因子，大盤再度來到所有均線之上；由於川普第二波關稅通知台灣仍未在名單中，且半導體晶片關稅也即將發布，短線關稅議題持續干擾市場投資情緒。

廖炳焜指出，川普關稅政策進入談判下半場，本周美國先後公布23國的關稅名單，截至11日台灣仍未被納入。從已公布名單中分析，稅率普遍介於20%至40%，日韓關稅甚至高達25%，不過寬限期展延至8月1日，而各市場反映利空不跌，顯示對於後續談判已漸漸轉為中性看待，衝擊的邊際效益遞減。中經院預估，對照目前匯率水準，美國對台灣的目標關稅可能介於15%到20%之間，然而台灣輸往美國的產品當中，有8成屬於《美國232條款》調查項目，涵蓋半導體、伺服器等，因此後續談判結果仍為最大關鍵。

另外，廖炳焜說明，本周晶圓龍頭大廠公布財報，及光學龍頭大廠舉辦法說會，已讓市場看見第3季可能面臨旺季不旺，在關稅提前拉貨、匯率變數等影響之下，預料下周晶圓龍頭大廠法說會與市場展望，將成為市場重要風向球，為產業研判第3季科技業表現的重要參考指標。

廖炳焜認為，川普思維仍是市場最大不安定因素，美股企業獲利也進入下修循環，加上這波多頭漲幅已高，第3季波動加劇可能性擴大，台股也可能在美股及上半年提前拉貨等影響之下，下半年出現修正走勢，將成為長線投資人擇機布局機會點。

關稅 台股

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