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匯率逆風不擋AI火力！大和法說前力挺台積電、目標價上看1,200元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台積電。 （路透）
台積電。 （路透）

台積電（2330）下周四將舉行法說會，根據大和資本證券最新個股報告指出，即便匯率波動劇烈，AI需求強勁及關稅拉貨效應支撐台積電業績表現。因此，仍建議股價回檔時可逢低布局，並維持台積電「買進」評等，目標價1,200元。

事實上，台積電將於7月17日召開法說會，屆時多家外資法人可能依據最新財報數據調整預測。統整在台積電法說前出具最新報告的外資券商依序為：麥格理證券目標價由1,125元調升至1,282元，維持「優於大盤」評級；花旗證券目標價1,280元、維持「買進」評級；大和資本則維持「買進」評等，目標價為1,200元。

台積電公布6月營收後，大和資本指出，雖受匯率劇烈波動影響，第2季營收仍達成公司財測與市場共識，主因來自AI需求強勁與關稅拉貨效應，對整體營運形成有力支撐。

大和資本亞洲科技研究部門主管徐禕成分析，台積電第2季每股稅後盈餘（EPS）可望達15元，與市場共識相符，但受匯率波動影響，預估值仍存在下修風險。

此外，雖持續面臨匯率逆風，第3季財測若以新台幣換算，存在下修風險，但此影響預估僅為期2至3季，對台積電長線結構性獲利能力影響有限。

展望第3季，若以美元計價，總營收預計季增約5%，略低於過往季節性水準，主因為中國大陸刺激政策與美國關稅變數導致客戶提前拉貨後，需求進入再平衡階段。

另外，匯率持續走貶預料將對第3季以新台幣計價的營收造成約5個百分點的下滑，毛利率也可能在其他條件不變下下修約1.7個百分點。

整體上，徐禕成表示，雖近期匯率波動劇烈，台積電憑藉基本面穩健，加上市場對川普所提「解放日」政策反應正面，股價呈現強勢反彈。

即便未來財測若以新台幣計價可能低於預期，大和資本仍建議投資人於股價回檔時逢低布局。不過，主要風險仍包括地緣政治變數，例如關稅、匯率與戰爭等，恐推升全球通膨壓力，進而衝擊終端需求，仍需持續留意。

新台幣 台積電 匯率

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