上市櫃公司協會籲政府4大基金等共組主權基金

台灣上市櫃公司協會今天建議，可以結合台灣的4大基金，退撫基金、勞保基金、勞退基金、中華郵政基金等共組台灣的主權基金，不僅能夠提升資金的規模，同時也能透過國際專業投資機構的操盤經驗，來提升投資績效。

台灣上市櫃公司協會表示，台灣的經濟規模大了，可投資的資金非常雄厚，而且外匯存底全球排行第6，有成立主權基金的條件。台灣好的企業如台積電、台達電等外資法人股東的占比都超過70%。許多政府主權基金，如挪威主權基金、沙烏地阿拉伯政府基金、新加坡政府基金都投資台灣的企業，賺取股息。

因此，台灣的主權基金更是可以支持台灣自己的企業走向國際化，特別是現在AI領域方面，最大的市場在美國，如果發展初期就能關注與投資，對於後續的加碼會有很大的幫助。

台灣上市櫃公司協會表示，中東國家透過主權基金的加持，吸引AI大廠聯盟，讓資本帶動、配合產業鏈的技術驅動，就是最好的案例。

上市櫃公司協會指出，台灣的4大基金過去時常爆出國內基金操盤人的舞弊案件，建議可以整併這些基金，擴大規模、提高透明度，並朝向國際化發展。目前國內政府基金的管理人，主要是由公務人員及公家單位負責管理，建議主權基金經營人其薪資應該跟市場對接，進而延攬國際的專業人才來管理，強化經營能力。

該協會表示，台灣的主權基金也可與其他國家主權基金合作，日本軟體銀行董事長孫正義提出美日主權基金規模高達3000億美元的構想，顯示國際間主權基金合作是一個趨勢。台灣可考慮與美國、日本等國合作，共同成立台美或台日主權基金，進一步拓展國際資源與市場版圖，同時也可先透過參與投資國外主權基金，累積實務經驗、學習國際操作模式，為台灣主權基金的未來發展奠定基礎。

台灣上市櫃公司協會是台灣最主要的上市上櫃企業家協會，協會全體會員總市值占台灣證券市場總市值25%。