國安基金可以退場了？分析師曝這情境下「退反而是好」

國安基金將在7月14日召開第2季例行委員會議，市場關注是否會繼續執行護盤任務？或是可以退場了？分析師則是坦言，國安基金退場與否的關鍵在於美國的對等關稅談判，在尚未公布前，或是公布的稅率仍達30%以上，不退的機率高，但如果關稅稅率是落在25%以下時，「退反而是好」；同時看好台股7月底前的行情表現。

美國總統川普自7月7日以來陸續公布各國對等關稅稅率，已致函23個貿易夥伴公布各國的最新關稅稅率，10日公布加拿大關稅稅率為35%，但歐盟及台灣、澳洲等貿易規模較大的夥伴則是遲遲未公布。

國安基金預計下周一召開例會，是4月8日臨時委員會決議執行護盤任務以來首次例會，由於台股大盤指數已回升至美國對等關稅風暴前的位階，市場關注國安基金護盤任務是否持續。

證券分析師張陳浩表示，國安基金是否退場的關鍵要看台灣的關稅是否公布，若是未公布，應該還不會退，或者是公布了， 但稅率仍達30%以上，預期國安基金也不會退場；不過，若是稅率落在25%以下時，國安基金應該就可以退場了；他認為，「退反而是好」，正好宣示市場上沒有其他重大的不利影響因素。

張陳浩表示，台股即使面臨關稅的不確定性影響，以目前來看，在關稅公布前的也沒什麼賣壓，加上不少的權值股上漲，甚至有創高的表現，且匯損公布後反而出現利空出盡的表現，還有近期美股、英股先後創高，熱錢流入等因素，台股7月底前仍有行情表現。

張陳浩強調，看好台股第3季將是今年最好的一季，有機會再創高點，主要是因為關稅的不確定性將可解除，所有利空出盡，且潛在的利多將浮現，包括FED可望降息，美股第3季有機會創高，在降息的情況下，熱錢將流入台股，加上新台幣升值所流進的熱錢，所帶來的效益將遠大於第2季財報的影響。

張陳浩認為，在布局的標的上仍以AI為主軸，台積電（2330）是當然的領頭羊，台股要創高，台積電是當中的關鍵，看好台積電有機會再創新高，上看1,200元；PCB則是出現一條龍的情況，包括台光電（2383）有機會衝千元、聯茂（6213）、富喬（1815）、金居（8358）、定穎投控（3715）、臻鼎-KY（4958）等都可以留意；另外還有ABF的南電（8046）、欣興（3037）、景碩（3189）；電源供應器的台達電（2308）、光寶科（2301）；伺服器的廣達（2382）、緯穎（6669）、技嘉（2376）。