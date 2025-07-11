三大法人一周買超378億元！聯發科周漲逾1成、新光金噴百萬天量搶鏡

台股11日開低走高，在聯發科（2454）、台達電（2308）、大立光（3008）、定穎投控（3715）等電子要角續強，漢唐（2404）、帆宣（6196）、聖暉*（5536）等齊刷新天價，加上台積電（2330）拉尾收平，新光金（2888）與台新金（2887）合併前分別噴出111.8萬張及63.8萬張天量強拉尾盤帶動下，集中市場續漲57點、收22,751點，成交值也增至3,271億元。三大法人擴大買超175.82億元。

累計一周，集中市場漲203.53點、漲幅0.9%；櫃買指數漲0.88點、漲幅0.38%，收232.49點；兩市周線雙雙由黑翻紅。三大法人一周買超378.83億元。5大權值股以聯發科周漲10.08%表現最搶眼，漲幅王則由其他股世紀（5314）*（5314）飆升42.89%奪得。

統計本周台股5大權值股表現，台積電周漲1.38%、收1,100元；聯發科周漲10.08%、收1,420元；鴻海（2317）周漲0.31%、收161.5元；台達電周漲5.69%、收483元，市值超車富邦金（2881）；富邦金周漲1.98%、收82.6元。另，新光金周漲4.89%、收11.8元，台新金周漲14.73%、收18.3元。

統計三大法人11日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超170.55億元，投信賣超22.74億元；自營商買超（合計）28億元，其中自營商（自行買賣）買超0.45億元、自營商（避險）買超27.55億元。

統計11日成交量前5名個股，依序為：新光金成交1,118,229張，股價漲3.96%、收11.8元；台新金成交638,752張，股價漲8.28%、收18.3元；南亞科（2408）成交134,327張，股價跌8.91%、收42.95元；金居（8358）成交102,758張，股價漲5.07%、收72.6元；富喬（1815）成交96,316張，股價跌1.33%、收37.1元。

統計11日成交值前5名個股，皆達百億元之上，股價多數強升。依序為：台積電309.3億元，股價持平、收1,100元；聯發科137.04億元，股價漲1.43%、收1,420元；新光金130.9億元，股價漲3.96%、收11.8元；台新金114.56億元，股價漲8.28%、收18.3元；大量（3167）112.32億元，股價漲6.05%、收149元。

統計本周漲幅前10名個股依序為：世紀*漲42.89%、收64.3元；州巧（3543）漲40.45%、收28.3元；地心引力（3629）漲38.9%、收34.1元；鼎炫-KY（8499）漲31.42%、收240.5元；定穎投控漲30.33%、收62.3元；上緯投控（3708）漲28.09%、收90.3元；博士旺（3555）漲27.93%、收37.1元；金居漲26.92%、收72.6元；智晶（5245）漲26.65%、收33.5元；尚茂（8291）漲25.24%、收6.5元。

統計本周跌幅前10名依序為：創見（2451）跌19.33%、收96.8元；聯策（6658）跌17.86%、收72.2元；三芳（1307）跌16.69%、收31.95元；隴華（2424）跌16.11%、收67.7元；統一證（2855）跌15.71%、收19.05元；儒鴻（1476）跌15.02%、收396元；陽明海運（2609）跌14.85%、收62.5元；上亞科技（6130）跌14.58%、收38.95元；穎崴（6515）跌14.18%、收1,120元；千興（2025）跌13.52%、收12.15元。