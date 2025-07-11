台股上漲57點收22,751點 台積電收平盤1,100元
台股11日開低走高，早盤以22,602點開出，終場收22,751點，上漲57點，漲幅0.25%，成交量3,271億元。櫃買則收232點，上漲1.4點，台積電（2330）收平盤1,100元。
盤面上以類股來看電器電纜、光電、資訊服務、電機機械、化工、營建、生技、綠能環保等較為強勢，另外塑膠、造紙、玻陶、油電燃氣、水泥、其他等較為弱勢。
而量大強勢的則有，聯發科（2454）、新光金（2888）、台新金（2887）、大量（3167）、金居（8358）、台達電（2308）、富世達（6805）、大立光（3008）、定穎投控（3715）、愛普*（6531）、華城（1519）、南電（8046）、良維（6290）、祥碩（5269）、漢唐（2404）、新盛力（4931）、緯穎（6669）、世紀*（5314）、精成科（6191）、士電（1503）、長榮航（2618）等。
觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有華星光（4979）、環宇-KY（4991）、奇鋐（3017）、南亞科（2408）、世芯-KY（3661）、智邦（2345）、台光電（2383）、中信金（2891）、台燿（6274）、貿聯-KY（3665）、富喬（1815）、高技（5439）、金像電（2368）、順達（3211）、欣興（3037）等。
統一投顧表示，輝達（NVIDIA）股價創新高帶旺AI族群、Fed會議紀要暗示年底前可能降息等利多激勵台股重回所有均線之上，目前台股技術面維持高檔震盪，短期技術指標黃金交叉，然美國總統川普第二波關稅通知，台灣仍未在名單中，且半導體晶片關稅也即將發布，關稅議題干擾投資人情緒。10日大立光法說，因匯損導致第2季獲利大幅減少，董事長直言匯率影響蠻大；新台幣升值影響出口商第2季財報將陸續浮現，加上外資避險空單仍高達5.6萬口之上，操作上建議調整持股結構。建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、生技、台幣升值概念股等。
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