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高盛更看旺亞股 看好台股有望受惠於美國利率與匯率降低

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
高盛策略師團隊上修亞股未來一年的預測價位。 中央社
高盛策略師團隊上修亞股未來一年的預測價位。 中央社

高盛策略師團隊更為看好亞股未來一年前景，理由是總體環境更有利，獲利成長，以及關稅風險減輕，美國總統川普公布實際關稅稅率時或許能被視為利空出盡，認為台灣、南韓及香港等地股票最能受到美國利率與美元降低的提振。

高盛以慕天輝（Timothy Moe）為首的策略師團隊在最新報告中，上修對日本除外MSCI亞太指數的未來12個月目標價至700點，比先前所估的680點上調3%，暗示以美元計價的報酬率為9%。

高盛表示，獲利成長將是推升亞股報酬率的主要驅力，將使以預期獲利計算的本益比回到14倍，符合總體模型估算的公允價值。

本季牽動亞股的重要總經影響因素，包括關稅政策演變與日漸寬鬆的寬鬆政策，關稅對基本面成長的衝擊，沒有第2季初所預期般負面，美國總統川普公布關稅稅率時，或許能被視為利空出盡。

高盛指出，台灣、香港、南韓及菲律賓對於美國利率降低與弱勢美元的正面效果最敏感。高盛上調香港股市投資評級至「中性」（market-weight），但下調馬來西亞股市評級至「減持」（underweight）。

高盛 關稅 亞股

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