南亞科第2季虧損逾41億元 匯損疑慮衝擊股價一度重摔逾8%

記憶體大廠南亞科（2408）11日股價遭遇沉重賣壓，開盤即以46元低盤開出後一路走低，盤中最低下探42.5元，跌幅一度超過9%。截至下午1點18分，暫報43.05元，跌幅達8.7%，成交量爆出逾12.5萬張，顯示市場信心明顯動搖。

儘管公司10日法說會表示，第3季DDR4報價回升將帶動毛利率轉正，並盼第4季轉盈 ，但第2季財報顯示新台幣急升，造成約11.24億元匯兌損失，稅後虧損擴大至41.09億元 。

法人指出，雖然DDR4報價回升早已反映在近期股價，但第2季認列新台幣升值造成的匯損，加上整季平均售價仍較首季下滑，導致南亞科單季稅後虧損擴大至41.09億元，成為市場情緒轉弱的主因。匯損壓力凸顯營運脆弱性，也讓原先期待「谷底翻揚」的買盤轉趨觀望。

整體而言，儘管南亞科看好下半年隨庫存去化與報價回升，毛利率可望轉正、營運結構將逐步改善，但短線在匯率波動與財報虧損雙重陰影下，股價易受市場信心影響。後續能否吸引長線資金進場，仍有賴匯損風險趨緩與營運數據實質改善。