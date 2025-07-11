快訊

獨／Gogoro免月租費先收設定費9千！遭疑「有異狀」 官方2動作：財務穩健

輝達台灣總部用地有解！新壽發文北市：直接轉讓T17、T18

新莊傳家暴！45歲醉兒討錢不成 持菜刀砍傷媽媽

聽新聞
0:00 / 0:00

大立光匯損利空出盡 股價開低走高翻紅大漲5%站上季線

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
大立光董事長林恩平。本報資料照片
大立光董事長林恩平。本報資料照片

大立光（3008）第2季匯損高達42.2億元，創下歷年來最大匯損，造成單季獲利大減84%，每股純益7.73元，寫下13年來單季最差；不過，11日股價開低後買盤搶進，股價快速拉升翻紅，盤中一度衝達2,310元，站上5日線及季線、挑戰月線，呈現利空出盡的走勢。

第2季新台幣兌美元匯率升值10.96%，大立光公布第2季財報，因匯損42.2億元，侵蝕每股獲利31.63元，匯損吃掉逾3個股本的獲利，造成單季稅後純益10.32億元，季減84%，年減77%，每股純益7.73元；累計今年上半年稅後純益74.75億元，年減29.5%，每股純益56.01元。

大立光預估，新台幣兌美元匯率每升值10%，將侵蝕毛利率4至5個百分點；不過，大立光第2季毛利率53.6%，季減1.03個百分點，表現優於預期；第2季匯率大升近11%，僅影響大立光毛利約2個百分點，主因大客戶新機開始拉貨，價格較好，有利產品組合。

大立光第2季匯損吃掉逾3個股本的獲利，但11日股價則是開低走高的表現，早盤以2,140元開低後一度下滑至2,115元，其後在買盤進場下急拉翻紅，盤中一度拉升至2,310元，上漲120元，漲幅5.47%，收復5日線及季線，且挑戰月線，盤中漲幅4.79%。

美元匯率 大立光

延伸閱讀

大立光Q2匯損吃掉三股本 每股純益7.73元探13年低點

大立光董座林恩平暗示 iPhone相機將有大變革

大立光上季獲利失血42億、EPS崩8成 林恩平：台幣升值「影響滿大」

美系外資點名「牢牢續抱」！這檔AI股飆天價 三個月大漲逾六成

相關新聞

台股上漲57點收22,751點 台積電收平盤1,100元

台股11日開低走高，早盤以22,602點開出，終場收22,751點，上漲57點，漲幅0.25%，成交量3,271億元。櫃...

高盛更看旺亞股 看好台股有望受惠於美國利率與匯率降低

高盛策略師團隊更為看好亞股未來一年前景，理由是總體環境更有利，獲利成長，以及關稅風險減輕，美國總統川普公布實際關稅稅率時...

南亞科第2季虧損逾41億元 匯損疑慮衝擊股價一度重摔逾8%

記憶體大廠南亞科（2408）11日股價遭遇沉重賣壓，開盤即以46元低盤開出後一路走低，盤中最低下探42.5元，跌幅一度超...

大立光匯損利空出盡 股價開低走高翻紅大漲5%站上季線

大立光（3008）第2季匯損高達42.2億元，創下歷年來最大匯損，造成單季獲利大減84%，每股純益7.73元，寫下13年...

海空運股價齊揚！航空財報點火、華航漲3% 整體產業挑戰仍潛伏

台股7月11日呈現開低走高走勢，強勢挺進22,700點關卡，航運族群海空運齊發跟上！尤其航空雙雄華航（2610）與長榮航...

類股輪動金融撐盤 台股盤中22700點震盪小漲

美股收紅，台股在美國關稅稅率未明朗下，維持高檔整理格局。台積電今天在1100元關卡狹幅整理，大立光、鴻海、台達電等指標股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。