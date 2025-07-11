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大立光匯損利空出盡 股價開低走高翻紅大漲5%站上季線
大立光（3008）第2季匯損高達42.2億元，創下歷年來最大匯損，造成單季獲利大減84%，每股純益7.73元，寫下13年來單季最差；不過，11日股價開低後買盤搶進，股價快速拉升翻紅，盤中一度衝達2,310元，站上5日線及季線、挑戰月線，呈現利空出盡的走勢。
第2季新台幣兌美元匯率升值10.96%，大立光公布第2季財報，因匯損42.2億元，侵蝕每股獲利31.63元，匯損吃掉逾3個股本的獲利，造成單季稅後純益10.32億元，季減84%，年減77%，每股純益7.73元；累計今年上半年稅後純益74.75億元，年減29.5%，每股純益56.01元。
大立光預估，新台幣兌美元匯率每升值10%，將侵蝕毛利率4至5個百分點；不過，大立光第2季毛利率53.6%，季減1.03個百分點，表現優於預期；第2季匯率大升近11%，僅影響大立光毛利約2個百分點，主因大客戶新機開始拉貨，價格較好，有利產品組合。
大立光第2季匯損吃掉逾3個股本的獲利，但11日股價則是開低走高的表現，早盤以2,140元開低後一度下滑至2,115元，其後在買盤進場下急拉翻紅，盤中一度拉升至2,310元，上漲120元，漲幅5.47%，收復5日線及季線，且挑戰月線，盤中漲幅4.79%。
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