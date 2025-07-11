海空運股價齊揚！航空財報點火、華航漲3% 整體產業挑戰仍潛伏

台股7月11日呈現開低走高走勢，強勢挺進22,700點關卡，航運族群海空運齊發跟上！尤其航空雙雄華航（2610）與長榮航（2618）上半年營收雙創同期新高，股價分別勁揚逾3%及2.5%，帶動星宇航空（2646）與長榮航太（2645）同步走強，扮演族群領頭羊。

散裝航運方面，慧洋-KY（2637）大漲逾4%、裕民（2606）上揚逾2.5%，四維航（5608）、中櫃（2613）與中航（2612）等個股同樣上揚。而貨櫃三雄走勢分歧，長榮（2603）漲逾1%表現較佳，陽明海運（2609）盤中翻黑，萬海航運（2615）則呈震盪整理態勢。

產業面上，全球航運市場受美國即將於8月1日生效的新關稅政策、中東地緣政治緊張及南美穀物豐收等多重因素影響，呈現急促且難以預測的態勢。其中，川普政府針對14國實施新關稅，促使貨主趁三周寬限期提前出貨，催生海空運急單搶運潮，推升運價持續走高；但紅海商船遇襲事件再現，增添航運安全疑慮；而南美穀物豐收促使中國大陸轉向巴西採購，增加航程，有望支撐散裝運價及暑假淡季行情。

基本面方面，上市航運業者財報表現亮眼。慧洋6月每股稅前盈餘0.05元，上半年累計0.4元，雖受新台幣、日圓及瑞郎兌美元升值影響匯兌損失，但公司透過汰舊換新優化船隊，上半年已認列約1,200萬美元售船收益。

華航上半年合併營收達1,040.62億元，較去年同期成長逾5%，刷新歷史同期紀錄。客運受惠暑假旅遊旺季，東南亞載客率預估達九成；貨運則因美國關稅寬限期將盡，廠商提前出貨及AI伺服器等高價貨源增加，表現穩健。

長榮航上半年合併營收1,102.5億元，年增2.8%，同創同期新高。貨運受惠美中關稅政策放緩，大陸空運出口需求回溫，並計畫10月3日開闢台北-達拉斯新航線，強化北美航網布局。

星宇航空上半年營收219.64億元，年增34.5%，創同期新高，6月貨運營收年增82%，刷新單月歷史紀錄。公司持續增班擴大機型，預計8月開闢日本宮古島航點，增購10架A350-1000廣體客機，並榮獲SKYTRAX「五星航空」最高榮譽。