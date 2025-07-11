類股輪動金融撐盤 台股盤中22700點震盪小漲

美股收紅，台股在美國關稅稅率未明朗下，維持高檔整理格局。台積電今天在1100元關卡狹幅整理，大立光、鴻海、台達電等指標股由黑翻紅，加上航運、觀光、機器人概念股吸引買盤，金融股轉強，帶動指數在22700點附近紅盤震盪。

至10時58分左右，加權指數為22706.35點，漲13.1點，成交值新台幣1732.25億元。

權值股台積電、鴻海、聯發科均呈現平盤附近的狹幅整理；第2季匯損達42.2億元的大立光在開低後吸引買盤承接，中場上漲120元，突破2300元關卡，漲幅逾5%。

受惠輝達AI伺服器需求，廣達、緯創6月營收暢旺，廣達今天盤中由黑翻紅至275.5元、上漲2.5元，緯創則在平盤120元價位整理。

自行車雙雄6月營收不如去年同期，巨大、美利達盤中逆勢上漲逾1%；華航、長榮航上半年營收創同期新高，盤中股價皆漲逾3%；貨櫃三雄長榮、萬海盤中上揚，陽明平盤震盪。