快訊

確定了！藍提普發萬元納關稅條例 立院下午5時表決三讀

女工船難的鬼故事，人類學如何解釋靈異現象？

114分科物理／解答看這邊！師評「計算量較多」 半導體入題成決勝關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

類股輪動金融撐盤 台股盤中22700點震盪小漲

中央社／ 台北11日電
美股收紅，台股在美國關稅稅率未明朗下，維持高檔整理格局。中央社
美股收紅，台股在美國關稅稅率未明朗下，維持高檔整理格局。中央社

美股收紅，台股在美國關稅稅率未明朗下，維持高檔整理格局。台積電今天在1100元關卡狹幅整理，大立光、鴻海、台達電等指標股由黑翻紅，加上航運、觀光、機器人概念股吸引買盤，金融股轉強，帶動指數在22700點附近紅盤震盪。

至10時58分左右，加權指數為22706.35點，漲13.1點，成交值新台幣1732.25億元。

權值股台積電、鴻海、聯發科均呈現平盤附近的狹幅整理；第2季匯損達42.2億元的大立光在開低後吸引買盤承接，中場上漲120元，突破2300元關卡，漲幅逾5%。

受惠輝達AI伺服器需求，廣達、緯創6月營收暢旺，廣達今天盤中由黑翻紅至275.5元、上漲2.5元，緯創則在平盤120元價位整理。

自行車雙雄6月營收不如去年同期，巨大、美利達盤中逆勢上漲逾1%；華航、長榮航上半年營收創同期新高，盤中股價皆漲逾3%；貨櫃三雄長榮、萬海盤中上揚，陽明平盤震盪。

長榮航 營收 台積電

延伸閱讀

00919配息香醒130萬股東！專家籲「把握除息後進場」：降成本最有感

台股一路漲利空都沒了吧？FOMO躁動：該增貸歐印了

台股市值型ETF 奏凱歌

上市櫃6月營收達3.91兆元 單月、第2季、上半年創同期最佳紀錄

相關新聞

1字頭中鋼真香？老牛曝妻套7年：投資前提是獲利、同是國營台電虧4千億

最近不少朋友在問：「老牛，中鋼跌到1字頭了，這種價位能不能撿？」看到有人說：「買來等個十年，一定會回來！」也有人無情回擊：「這是紀念品概念股，不如買0050」。老牛想說，這句話酸度很高，不過……還真不無道理，因為我還曾社群上分享過。 我曾在第二本著作中提到「定存股1.0」的概念，過去國營事業對國家經濟有穩定作用，常被當作政策工具，肩負政策性任務，大眾也普遍認為有政府當靠山，就「不會倒」。 但投資人常忽略一點：「定存股的關鍵，是獲利要穩定」看看隔壁棚的台電，累計虧損已破4千億，國營企業不等於獲利保證，中鋼也一樣。

新光金謝幕秀精彩！新新併前最後交易日 台新、新光金股價同步攀升

台新金（2887）與新光金（2888）即將於7月24日正式合併，成為國內第四大金控，引發市場高度關注。受惠於兩家公司6月...

類股輪動金融撐盤 台股盤中22700點震盪小漲

美股收紅，台股在美國關稅稅率未明朗下，維持高檔整理格局。台積電今天在1100元關卡狹幅整理，大立光、鴻海、台達電等指標股...

不畏單季匯損42億元！大立光早盤股價黑翻紅

光學鏡頭廠大立光第2季受業外匯兌損失42.2億元衝擊，淨利季減84%，每股盈餘剩7.73元，改寫13年單季新低；大立光今...

昕奇雲端掛牌上櫃蜜月亮眼 中籤者若賣出「可賺6.3萬元」、報酬率逾六成

上奇（6123）轉投資雲端服務運營商昕奇雲端（7747）11日掛牌上櫃，每股承銷價96元， 一開盤就以155元開出， 上...

上奇「小金雞」昕奇雲端掛牌上櫃大漲65% 秀蜜月行情

上奇（6123）轉投資的昕奇雲端（7747）於11日以每股96元上櫃掛牌，而上櫃首日隨即大展蜜月行情，早盤股價以155元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。