新光金謝幕秀精彩！新新併前最後交易日 台新、新光金股價同步攀升

最近不少朋友在問：「老牛，中鋼跌到1字頭了，這種價位能不能撿？」看到有人說：「買來等個十年，一定會回來！」也有人無情回擊：「這是紀念品概念股，不如買0050」。老牛想說，這句話酸度很高，不過……還真不無道理，因為我還曾社群上分享過。 我曾在第二本著作中提到「定存股1.0」的概念，過去國營事業對國家經濟有穩定作用，常被當作政策工具，肩負政策性任務，大眾也普遍認為有政府當靠山，就「不會倒」。 但投資人常忽略一點：「定存股的關鍵，是獲利要穩定」看看隔壁棚的台電，累計虧損已破4千億，國營企業不等於獲利保證，中鋼也一樣。

2025-07-11 10:27