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新光金謝幕秀精彩！新新併前最後交易日 台新、新光金股價同步攀升

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台新金（2887）與新光金（2888）即將於7月24日正式合併，成為國內第四大金控，引發市場高度關注。中央
台新金（2887）與新光金（2888）即將於7月24日正式合併，成為國內第四大金控，引發市場高度關注。中央

台新金（2887）與新光金（2888）即將於7月24日正式合併，成為國內第四大金控，引發市場高度關注。受惠於兩家公司6月財報亮眼，11日早盤兩檔個股再度登上台股成交量冠亞軍，資金熱度不減。股價方面，新光金突破季線，台新金勁揚逾4.5%，改寫4月來波段新高，展現金融股領頭羊氣勢。

此次合併案歷經2024年10月雙方股東臨時會通過、2025年3月底獲金管會核准後拍板定案，並訂定7月24日為合併基準日。合併後新公司將更名為「台新新光金控」，資產與營運規模同步躍升，穩居國內金控前四大。雙方也規劃於未來一年半至兩年內，逐步整併旗下銀行、人壽、證券與投信等子公司，藉此發揮綜效、提升營運效率，為股東創造更佳報酬。

時程上，新光金股票自7月14日起停止買賣，股票最後交易日為7月11日，最後過戶日為7月15日，7月16日~7月24日停止過戶，合併基準日暨終止上市買賣日為7月24日。新光金終止上市後，其股票將以換股方式轉換為台新金股份，合併後的新公司名稱為「台新新光金控」，股票代號延用台新金的2887。

基本面表現上，台新獲利強勁、新光力求轉盈。其中，台新金6月稅後純益達36.7億元，月增5.5倍，主要受惠於旗下台新人壽進行責任準備金計提基礎調整後，用於增提26億元外匯價格變動準備金，推升整體獲利動能。累計上半年稅後純益達102.2億元，EPS為0.71元。核心子公司台新銀行6月稅後純益16.1億元，上半年達98.6億元，整體體質穩健，逾放比降至0.14%，備抵呆帳覆蓋率高達921.53%。

新光金方面，6月迎來今年首度單月轉盈，三大核心子公司新光銀行、元富證券與新光人壽表現同步回溫，推升金控單月合併稅後純益至16.7億元。不過累計上半年仍虧損295.47億元，每股稅後虧損為1.7元。

面對外匯波動壓力，新光人壽已依金管會最新規範，申請釋出611億元責任準備金，並全數提列為外匯價格變動準備金，以提升抵禦匯率風險的財務韌性。

台新金 台新新光金控

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