1字頭中鋼真香？老牛曝妻套7年：投資前提是獲利、同是國營台電虧4千億

最近不少朋友在問：「老牛，中鋼跌到1字頭了，這種價位能不能撿？」看到有人說：「買來等個十年，一定會回來！」也有人無情回擊：「這是紀念品概念股，不如買0050」。老牛想說，這句話酸度很高，不過……還真不無道理，因為我還曾社群上分享過。

我曾在第二本著作中提到「定存股1.0」的概念，過去國營事業對國家經濟有穩定作用，常被當作政策工具，肩負政策性任務，大眾也普遍認為有政府當靠山，就「不會倒」。

但投資人常忽略一點：「定存股的關鍵，是獲利要穩定」看看隔壁棚的台電，累計虧損已破4千億，國營企業不等於獲利保證，中鋼也一樣。

曾幾何時，中鋼是存股族心中的國營靠山，除了有130萬股東撐場面，每年領個現金股利、還有紀念品可以拿，簡直是股東界的福音。

但這幾年呢？財報一季比一季虛，EPS一年比一年小。2025年第一季EPS只有0.02元，今年又碰上「鋼鋁關稅50%」+「台幣大幅升值」雙重打擊；我就問今年能賺1元嗎？這種表現，真讓人懷疑這把劍還能不能「十年磨一劍」。

股價跌破淨值、來到十年線以下，很多人說「這是景氣循環股，要用時間換空間」。是的！老牛也認同，但關鍵是，你用的是什麼時間？5年？10年？還是你寶貴的青春？所以老牛給兩種人不同建議：

已持有中鋼的朋友

這時候你要做的，不是問自己「還能不能漲回來」，而是問：「你當初為什麼買它？」

如果你是為了領股息、資產配置比例很小，那小賭怡情就放著，不必太擔心；畢竟中鋼背後還是有政府撐著，不會輕易倒下。

但如果你是重壓型投資，期待它逆轉勝當主力，那老牛會說：分散風險更實在。別再幻想它會像2021年的「鋼鐵人」飛天，畢竟真鋼鐵人已經去演…末日博士了(漫威梗)。

想進場撿便宜的朋友

看到18元覺得甜？這價位的確低於淨值（P/B < 1），對長線價值型投資人來說，是一個可以研究的切入點。但老牛提醒幾點：

它不是成長股，而是景氣循環股 沒有需求復甦，就難有明顯轉機 領息不如領紀念品，一張恰恰好

我老婆以前也曾買中鋼，被套了整整七年。那時候每年領點股利、拿張紀念品，嘴上說「放著就好、不急著賣」，但我看得出來，她其實心裡是悶的。直到 2021 年股價大漲，終於解套，我好說歹說，她才願意獲利了結，只留一張當紀念價值，也當教訓。

當你搞清楚「為什麼買」和「為什麼留」，就不會在股價下跌時慌張，也不會在獲利時猶豫。而這份清晰與自律，才是真正拉開投資成績差距的關鍵。

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