不畏單季匯損42億元！大立光早盤股價黑翻紅

光學鏡頭廠大立光第2季受業外匯兌損失42.2億元衝擊，淨利季減84%，每股盈餘剩7.73元，改寫13年單季新低；大立光今天早盤股價不畏匯損衝擊，探低後迅速黑翻紅，逆勢漲逾3%。

大立光公布第2季財報，受業外匯兌損失新台幣42.2億元衝擊，淨利10.32億元，季減84%，每股盈餘7.73元，改寫13年單季新低。

不畏匯損衝擊，大立光今天開盤股價下探2115元，下跌75元，跌幅達3.4%，隨後買盤湧入，股價快速翻紅走高，最高至2265元，漲幅逾3.4%，呈現V型反轉走勢，成為台股今天盤面焦點。

針對匯率對毛利率的影響，大立光董事長林恩平在法人說明會上坦言，新台幣升值影響蠻大的，一般而言，新台幣升值10%，對於大立光毛利率會影響4到5個百分點，實際上第2季影響數大概是2個百分點。

他表示，第3季毛利率有利因素就是有新機種支撐，但匯率的變化「不知道要往哪裡走」，大立光的現金部位是新台幣和美元各占50%。

林恩平也釋出樂觀訊息，第3季進入旺季，今年旺季行情跟去年差不多，7月比6月好、8月會比7月好，2026年有望啟動具規模的可變光圈鏡頭專案，帶來升級動能；第2季受稀土出口管制影響，有一段時間沒有貨可以出，第3季看起來「是ok了」。