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昕奇雲端掛牌上櫃蜜月亮眼 中籤者若賣出「可賺6.3萬元」、報酬率逾六成

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
上奇暨昕奇雲端董事長許承強。記者吳康瑋／攝影
上奇暨昕奇雲端董事長許承強。記者吳康瑋／攝影

上奇（6123）轉投資雲端服務運營商昕奇雲端（7747）11日掛牌上櫃，每股承銷價96元， 一開盤就以155元開出， 上漲59元，漲幅61.45%，早盤一度衝達159元，上漲63元，漲幅65.62%，中籤的投資人若賣出，可落袋6.3萬元。

昕奇雲端主要從事經銷亞馬遜（AWS）及GCP等公有雲基礎架構即服務（IaaS）及軟體即服務（SaaS）產品，及代理網通資安軟硬體產品；受惠AI及雲端需求持續上升，近年營運表現穩健成長。

昕奇雲端去年合併營收14.29億元，稅後純益 9,546萬元，每股純益（EPS）為4.06元。2025年第1季合併營收4.32億元，年增42.12%，稅後純益 2,946萬元，年增34.33%，雙創新高，單季每股純益1.25元。

昕奇雲端預計8月22日發放現金股利4元，8月1日為除息基準日，7月27日為最後過戶日。

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