上奇「小金雞」昕奇雲端掛牌上櫃大漲65% 秀蜜月行情

上奇（6123）轉投資的昕奇雲端（7747）於11日以每股96元上櫃掛牌，而上櫃首日隨即大展蜜月行情，早盤股價以155元、大漲59元開出，早盤最高漲至159元、上漲63元、漲幅達到65.62%，相當驚人。上奇暨昕奇雲端董事長許承強於上櫃掛牌典禮致詞時指出，此次上市標誌著團隊已正式的邁向新的階段，而自己對於公司未來的發展充滿期待，他坦言，這是他人生中的第二次IPO，但卻是自己首次親自敲鐘，能促成這個成果，多虧了團隊的努力以及核心的三大堅持。

為加速全球擴張，昕奇雲端將積極推動「2的4次方多維發展成長戰略」。許承強表示，「過去七年，我們專注於前兩個維度的發展：第一，深化現有客戶成功，協助客戶成長並提升忠誠度，實現自然增長；第二，透過深化各地新創生態F2SU網路效應，擴大在目標市場的占有率。2024年，昕奇真正啟動第三維度發展，並已見初步成效，成功進入日本新市場。未來我們將持續搶攻成熟的新創市場。隨著昕奇進入資本市場，我們將全力推動第四維度戰略，透過併購與投資獲取關鍵資源，實現更高效的成長路徑並建立市場競爭優勢」。

日本市場是昕奇雲端海外擴張模式成功驗證的代表作。昕奇雲端進入日本市場僅一年多，便成功搶下超過30家的日本本土新創客戶，其中有多家客戶是日本2024年成長最快的新創公司，營收貢獻已占整體雲端營收的近15%。這歸因於昕奇雲端對日本新創痛點的精準掌握，積極擴散F2SU（a friend to startups）網路效應於日本新創生態圈。

截至2025年第1季，公司雲端服務海外營收占比已達近60%，這正是昕奇規模化與區域擴張實力的驗證。後續昕奇雲端也規劃複製日本的成功經驗，加速拓展至新加坡、澳洲，甚至全球最大的雲端市場美國加州，搶占高ARPU（每位用戶平均營收）潛力新創市場。許承強強調，「我們追求可持續的全球化成長，拒絕跟風的Me Too策略，打造一個可打世界杯的規模化運營平台成為我們的核心競爭力。在AI主導的未來時代，我們不依賴人海戰術，不以燒錢換取規模。組織規模大未必等同於競爭力強，精實敏捷才是真正的致勝關鍵。正是這些堅持與選擇，成就了今日與眾不同的昕奇」。

在此次IPO過程中，昕奇吸引眾多法人踴躍參與競拍，市場反應熱烈。由於公司海外營收占比高，也有法人關注為何不選擇赴海外市場掛牌。昕奇表示，選擇在台灣資本市場掛牌，正是出於對本地市場的信任與長期承諾。公司具備「打世界盃」的實力，更希望從台灣出發，與全球新創夥伴攜手合作，透過跨境支援與實戰經驗，協助團隊拓展國際市場，一起打拚、爭取在世界舞台上的成功。這也呼應昕奇雲端的使命－賦能全球創業者，促進事業成功，共同建設更美好的世界。