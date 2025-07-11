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台股開盤下跌90點 台積電開低5元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
圖為台股示意圖。記者林澔一攝影／報系資料照
圖為台股示意圖。記者林澔一攝影／報系資料照

台股11日開盤指數下跌90.44點，開盤指數為22,602.81點。台積電（2330）開盤價1,095元，下跌5元。

群益投顧表示，指數連二紅繼續站穩各期均線之上，惟短期均線架構仍偏空，短線技術面有待進一步扭轉，先以整理格局看待。以短線多熱門標的為主，參考短期均線變化操作因應。

操作題材可留意：

1.,ASIC伺服器看重─隨著AI推理時代到來，能夠針對特定AI模型或工作負載進行最佳化設計的ASIC伺服器，較GPU伺服器更具效率與成本優勢，輝達今年發表全新NVLink Fusion架構，允許第三方ASIC與輝達GPU高速互連，可望加速ASIC導入腳步，相關供應鏈將受惠。

2.PCB上游紅不讓─AI伺服器需求熱絡加上功率不斷提升，帶動PCB上游原材料供不應求，以及規格升級商機，銅箔基板從M7升級到M8，未來續朝M9發展，玻纖布方面，Low DK（低介電） 、Low CTE（低熱膨脹係數）等高階玻纖布持續短缺，市場樂觀期待業者後續營運。

周四（10日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,650.64點，上漲192.34點、漲幅0.43%；S&P500指數上漲0.27%；那斯達克指數上漲0.09%；費半指數上漲0.75%。台積電ADR跌0.9%，報每股229.76美元，換算並折合台幣後為每股1,343.68元，較台北交易股票溢價率為22.15%。

標普500和那斯達克指數創下歷史新高，輝達（NVIDIA）成為第一家收盤市值超越4兆美元的企業，投資人繼續擱置美國總統川普最新關稅消息帶來的影響。

三大法人周四集中市場合計買超103億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超101.1億元，投信買超0.7億元，自營商（自行買賣）賣超17.3億元，自營商（避險）買超18.5億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,488口至88口，其中，外資淨空單減少2,343口至56,368口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,621口至2,538口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在20,000點 ; 月買權最大OI落在23,800點，月賣權最大OI落在21,800 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.27上升至1.32。VIX指數下降0.47至22.41。外資台指期買權淨金額-1.33億元 ; 賣權淨金額-0.45億元。整體選擇權籌碼面偏多。

外資 伺服器

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