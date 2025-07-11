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誰是「光速填息權值股」？大戶投 APP「股利查詢」全新更新上線

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券表示，可透過「大戶投APP」快速掌握除權息訊息。此外，「豐存股」定期定額買台、美股時，只要1秒一鍵開啟「股利再投入」功能，系統便會在後續股利入帳後，自動執行再投資約定生成。圖／業者提供
永豐金證券表示，可透過「大戶投APP」快速掌握除權息訊息。此外，「豐存股」定期定額買台、美股時，只要1秒一鍵開啟「股利再投入」功能，系統便會在後續股利入帳後，自動執行再投資約定生成。圖／業者提供

進入7月、8月除權息旺季，投資人可以期待哪些個股有機會「光速填息」? 根據歷史經驗，去年市值前150大個股（平均殖利率約2.78%）中，填息速度最快的前40名個股，平均僅需1.5天即完成填息，顯示市場對這些強勢權值股深具信心，受到許多追求穩健的股市投資人青睞。

同樣以上一年度經驗，進一步收窄篩選區間至市值前40大權值股，有17檔於5個交易日內（一周）即完成填息，9檔於2個交易日內完成填息。護國神山台積電（2330）、和泰車（2207）、元太（8069）、萬海航運（2615）、世芯-KY（3661）共5檔權值股，更順利於1天即「秒填息」。永豐金證券表示，可透過「大戶投APP」中的「除權息日曆」功能，點選月曆上的日期，快速掌握當日「參與配股配息的最後買進日」、「除權息日」、「最後回補日」的個股名單，有效省下寶貴的查詢時間，享受除權息旺季的投資樂趣。另外，使用「股利查詢」的「即將除權息庫存」功能，能快速取得持股的最新配息金額、除權息日期與股息發放日，並可查詢開戶日後的個人股息入帳紀錄，最遠可追溯至2021年。

如想擴大投資複利效果，使用「大戶投APP」中的「豐存股」定期定額買台、美股時，只要1秒一鍵開啟「股利再投入」功能，系統便會在後續股利入帳後，自動執行再投資約定生成。

台股股利再投入門檻為100元起、美股股利10美元起，為業界首創，翻轉傳統領息後手動下單的繁瑣流程。

永豐金證券也提醒，投資人除權息三大注意要點。第一，務必在除權息前一日持有股票，確保領息資格；第二，融資交易留意「假除息」風險，因權息值將預先扣除，務必關注維持率避免追繳；第三，考量近期台股殖利率變化，建議分批進行股利再投資，降低追高風險，並可將股利暫存於活儲優利交割戶，提升資金效益。

此外，因美國總統川普全球對等關稅變化反覆，需留意市場風險導致股價大幅波動。今年4月美國公布對等關稅後，股價大跌將近20%，導致大盤融資維持率下殺到118%，很多投資人措手不及，即便7月是收穫股息的甜美果實之際，投資人仍需特別留意7月市場動態。

除權息 股利

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