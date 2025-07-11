上市櫃6月營收達3.91兆元 單月、第2季、上半年創同期最佳紀錄

上市櫃公司6月營收昨（10）日出爐，繳出3.91兆元好成績，月減0.7%、年增7.2%，為史上最強6月，也是史上最強第2季及最強上半年，寫下罕見三強紀錄。

上市櫃公司第2季營收為11.92兆元，年增10.2%；上半年營收23.45兆元，較去年同期成長4.96%。法人表示，美國總統川普於4月初祭出對等關稅衝擊全球供應鏈，讓企業陷入不知如何定價危機，但受惠AI應用，不少上市櫃公司湧入急單，帶動第2季營收迭創佳績，即便5、6月出現新台幣大幅升值，也依然繳出史上最強4月、5月、6月營收，連帶第2季營收創同期高。

上市櫃公司6月營收概況

以6月單月營收規模來看，前五大依序是鴻海（2317）、台積電、緯創、廣達、緯穎，分別為5,402億元、2,637億元、2,091億元、1,898億元、858億元。其中，鴻海及台積電營收雖然月減逾一成，但年增率分別為10%、26.9%，提振市場信心；緯創、廣達及緯穎的月增及年增率都為正值，緯創單月營收創歷史新高，緯穎及廣達則都是歷史次高。

6月營收創單月歷史新高的家數有59家，優於5月的56家，但低於4月的72家，也低於去年同期的63家。

在這些6月營收創新高的公司中，以緯創單月營收為2,091億元最高，年增率高達135.5%，已連續兩個月超車廣達且都超過2,000億元。

在6月營收創新高的公司中，以營收金額來排序，在緯創之後，接著是智邦的245億元、奇鋐的106億元、台光電的80.3億元。

其中，智邦月營收首度突破200億元，已連續四個月改寫新高；奇鋐營收為史上最強第2季，且已連五個月創新高；台光電6月及第2季營收都是史上新高。

展望後市，內外資法人看多人工智慧（AI）需求暢旺趨勢不變，不但推升輝達市值節節上揚，也帶動台股相關供應鏈。

摩根士丹利證券（大摩）指出，GB200 NVL72伺服器機櫃出貨量今年第2季起開始放量，指標廠商6月及第2季營收優於大摩等法人預期，第3季出貨量更可望比第2季成長逾六成，有利相關台廠。

法人認為，第3季變數增多。綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清看法，AI需求仍將推動重量級權值股營收，半導體景氣持續擴張，有利相關供應鏈表現。

不過，關稅衝擊也將逐步顯現，可關注關稅政策及匯率波動對企業營收的影響。