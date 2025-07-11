關稅衝擊證交稅連四黑 6月225億、年減18％

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
美國對等關稅衝擊下，6月證交稅年減18.2％、連四黑。聯合報系資料照
美國對等關稅衝擊下，6月證交稅年減18.2％、連四黑。聯合報系資料照

財政部昨（10）日公布6月稅收4,038億元，年減50％，主因所得稅報繳期限延長，部分稅款尚未入帳。美國對等關稅衝擊下，6月證交稅年減18.2％、連四黑，且因台灣汽車關稅減讓政策未明朗，車市觀望，關稅、貨物稅也因此減少。

財政部統計，截至6月，稅收達標率低於100％的包含關稅、營業稅、貨物稅、證交稅、土增稅、綜所稅及營所稅等七稅目。6月未有任何創單月新高稅目；上半年累計稅收創同期新高稅目包含特銷稅（奢侈稅）、房屋稅、牌照稅、印花稅及娛樂稅等五項稅目。

主要稅目稅收
主要稅目稅收

6月總稅收4,038億元，年減50％；上半年總稅收約1.4兆元，年減33.2％。從主要稅目來看，所得稅大幅減少，但主因是今年所得稅結算申報及繳納期間延長至6月30日，仍有部分稅款尚未入帳，要待7月稅收入帳後再觀察。

營所稅6月實徵淨額2,479億元、年減30.6％；綜所稅實徵淨額582億元，年減83.1％。

財政部統計，6月證交稅225億元，年減18.2％，連四黑，主因6月台股在對等關稅政策走向、美中貿易談判進展、地緣政治風險、美國聯準會降息態度等多重因素交互影響，大盤震盪走高。

雖證交稅連四黑，但財政部統計處副處長劉訓蓉分析，6月上市櫃日均成交值4,328億元，雖年減22.9％，但比5月增加，因此6月證交稅年減幅收斂，且是連二月出現月增。

累計上半年證交稅1,155億元，仍是歷年同期第三高，僅次於2024年跟2021年，但受基期影響，年減19.3％。上半年上市櫃日均成交值4,038億元，年減18.4％。

同樣受美國對等關稅拖累，車市相關稅收表現黯淡。外界預期台美對等關稅談判涉及汽車關稅減讓、貨物稅調降，使民眾購車轉為觀望，動搖車市表現，連帶影響貨物稅、關稅。

6月貨物稅109億元，年減24％，尤其6月車輛類貨物稅實徵43.8億元、年減43.6％，上半年車輛類貨物稅347.3億元、衰退19.8％；6月關稅122億元，年減2.1％，其中小客車關稅6月實徵24.6億元、年減30.6％，上半年實徵174億元、衰退15.8％。

不過達奢侈稅門檻的小客車（銷售價格或完稅價額達300萬元以上）數量增加，使今年前六月奢侈稅仍寫新高。

關稅 貨物稅

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