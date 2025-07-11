上半年業績四天王出列 鴻海3.43兆奪下營收規模王

上市櫃公司6月與上半年營收四大天王出爐，其中，鴻海（2317）上半年營收達3.43兆元，奪下營收規模王；上半年營收進步王是皇普，年增率高達667,638.6%；潛力王是竹陞科技，營收連續13個月成長，連續成長月數居冠；最佳新兵則是熙特爾-創，上半年營收成長率達285.8%，為今年來掛牌新兵之首。

根據CMoney統計（不計金融股），上市櫃公司2025上半年營收表現，前五大依序為鴻海3.43兆元、台積電1.77兆元、廣達9,897.93億元、緯創8,977.76億元、和碩5.397.61億元，且營收金額前五大公司上半年業績全數優於去年同期，年增率依序為19.6%、40.03%、73.9%、87.3%、7.07%。

上半年上市櫃營收四天王

上半年營收成長率前五強集中在營建、鋼鐵股，依序為建材營建股皇普成長667,638.6%、鋼鐵股金耘國際6,349.2%、建材營建股大城地產3,492.3%、建材營建股富華新3,116.4%、建材營建股寶徠2,762.6%。

成長潛力股方面，半導體智慧化系統整合廠竹陞科技營收連續13個月成長；電源管理IC廠虹冠電連八月走揚；連六月增長的公司則有散熱股奇鋐、工控記憶體模組廠宜鼎、電腦及周邊設備誠研、被動元件股信昌電。

至於今年新掛牌公司表現，再生能源股熙特爾-創上半年營收年增285.8%，表現最亮眼；半導體股意騰-KY年增118.7%、資安股創泓科技比去年同期成長55.2%，居二、三位。

群益投顧董事長蔡明彥認為，綜合考量提前拉貨、匯兌、觀望關稅不確定性、終端需求、去年下半年基期高等多方因素，預期上市櫃公司整體下半年營收、獲利仍有機會較去年同期成長，但預期增幅不高。

至於上市櫃企業獲利，富邦投顧董事長陳奕光指出，反映對等關稅及匯率衝擊，上市櫃公司首季獲利超乎預期，富邦投顧一度上修2025年獲利預估至4.74兆元，近日考量川普對等關稅戰效應及匯兌損失等因素，將台股獲利下修至4.3兆元，年增6.5%。

另外，電子股獲利在AI及半導體帶動下，預估全年獲利仍可維持增長20.3%；傳產在航運股獲利縮水下，預估全年獲利衰退13.8%；金融股受到股匯債三市波動劇烈，加上去年基期較高影響，估計全年獲利年減14.3%。