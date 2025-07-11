權值股領軍 台股蓄勢攻高

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

輝達（NVIDIA）股價締造新猷，帶動外資昨（10）日在台股期現貨同步作多，加權指數在台積電（2330）、聯發科、鴻海，及大型金控等權值股領軍下，震盪走高收在全天相對高點，終場漲166點收22,693點，蓄勢挑戰22,842點前高。

隨人工智慧（AI）熱潮未歇，及新台幣兌美元匯率強勁升值等多空交錯，前十大權值股上演大風吹戲碼，近日展開補漲走勢的聯發科，昨日股價漲45元收1,400元，拉抬市值回升至2.24兆元以上，與第二大的鴻海差距不到12億元，「權后」爭霸戰正式開打。

電源供應器大廠台達電昨日股價大漲31.5元收482.5元，改寫掛牌後歷史新天價，同步推升市值上揚至1.25兆元，超越富邦金1.12兆元，躋身台股第四大權值股。

台積電再度上演神秘買盤拉尾作價走勢，股價漲10元收1,100元，創本波反彈收盤新高。以盤後券商進出資料來看，主要大額買盤來自摩根士丹利、高盛、台灣匯立、美林等外資券商，至於富邦總公司亦敲進約400張。

三大法人買超101.7億元，其中，隨美股多頭氣勢仍強，外資昨日買超101.1億元，連三買、累計買超190億元。外資在台指期留倉淨空單回補2,343口，降至56,368口，仍屬中性避險操作。

投信反手買超0.7億元，終止連八賣；自營商小買1.1億元，連八買，具有短線多空指標的自行買賣部位卻賣超17.3億元，是近期最多；八大公股行庫逢高調節18.2億元，連四買止步，為日後低檔護盤儲備銀彈。

展望後市，綜合群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利等看法，雖然關稅尚未出爐，投資人普遍以「摸著石頭過河」心態打帶跑，所幸美股延續盤堅走勢，且盤面明顯反映營收利多，對匯損議題有所淡化，短期震盪偏多不變，選股不選市，密切關注關稅、財報、外資期貨空單等變數。

外資 台積電

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