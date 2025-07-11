就市論勢／AI 伺服器、半導體 展望佳

盤勢分析

中東戰火的陰霾漸遠，且美國與各國對等關稅談判陸續放榜，市場不確定性逐步消退；再加上聯準會態度轉鴿，市場預期降息時間有機會提前，提振台股市場信心，近期加權指數再度站回到22,600點之上。不過除關稅外，美國以「232條款」啟動半導體產業調查，其結果也將牽動台股後市走勢。

投資建議

雖然目前越南、日本、南韓及馬來西亞等國家，最新的關稅稅率已陸續揭曉，但對台的關稅稅率卻遲未見公布，且川普政府設定的施行時間為8月1日，顯示7月底前都還有談判空間，預期市場波動將受各方消息而左右。不過，若市場再度因此出現較大幅度的拉回，將是一個不錯的逢低布局機會。建議投資人現階段以區間操作為主，首選財報表現及未來獲利能見度較佳的產業，如AI伺服器相關供應鏈以及半導體產業，仍將是驅動市場向上的核心動力。