集保ESG IR 平台新服務上線

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
集保結算所舉辦「數位化盡職治理服務」上線發表會，證期局主任秘書黃仲豪（中）出席共同主持啟動儀式，左起為證交所總經理李愛玲、集保結算所董事長林丙輝、櫃買中心董事長簡立忠、證券商公會理事長陳俊宏。集保／提供
集保結算所舉辦「數位化盡職治理服務」上線發表會，證期局主任秘書黃仲豪（中）出席共同主持啟動儀式，左起為證交所總經理李愛玲、集保結算所董事長林丙輝、櫃買中心董事長簡立忠、證券商公會理事長陳俊宏。集保／提供

集保結算所昨（10）日發布「公司投資人關係整合平台（ESG IR平台）」新服務，包含「永續績效-投資組合財務碳排放計算機」、「股東會投票逐案揭露系統」、「數位化產製盡職治理報告工具」等三大功能，是依循金管會「上市櫃公司永續發展行動方案」的政策指引，為集保結算所持續精進ESG IR平台的重要成果。

集保結算所昨日舉辦「數位化盡職治理服務」上線發表會，金管會證期局主任秘書黃仲豪於致詞時肯定此舉，並表示金融機構透過實踐盡職治理和善用數位工具，帶動產業供應鏈的減碳轉型，正是我國綠色金融關鍵戰略的具體措施。他期許未來有更多機構採取行動，將永續因子納入核心投資決策，共同提升資本市場的治理水平與國際聲譽。

集保結算所董事長林丙輝表示，此次發布的新服務中，「財務碳排放計算機」尤其受到市場關注，這是為了解決國內機構投資人在實踐責任投資時，面臨的溫室氣體範疇三盤查與永續資訊揭露挑戰，期望透過此工具，能明顯降低金融機構的作業成本，使其能更專注減碳策略的擬定與執行，進而引導資本市場資金流向永續經濟活動，支持台灣整體產業的轉型與升級。

黃仲豪偕同臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及集保結算所首長，共同頒發感謝狀予22家率先採用「投票逐案揭露系統」的金融機構代表，以表彰其響應金管會推動股東行動主義及盡職治理精神的積極作為。此舉不僅呼應全球ESG浪潮下對於機構投資人課責性（Accountability）的高度要求，也象徵台灣金融業在深化盡職治理及接軌國際實務上，已經邁出關鍵的一步。

集保結算所 金管會

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