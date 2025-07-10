度雷克AI ETF在美掛牌滿周年 Q4將在台灣推出美股選股策略App

度雷克進化科技（Draco Evolution）發行的Draco Evolution AI ETF（DRAI）於紐約證券交易所掛牌屆滿一周年，憑藉「人工智慧（AI）預測多空、量化配置、波動風控」三層架構策略，持續創下領先績效；新開發的Dravo Investment App，提供美股選股策略，目前已推出Beta測試版，預計今年第四季將在台灣市場推出。

YouTube共同創辦人陳士駿、度雷克進化科技執行長傅冠龍早在2019年時，就在美國加州創立度雷克資本，2023年更進一步在美國成立新公司雷克進化科技，致力將AI科技與量化投資策略結合，為全球投資人打造穩定的主動式ETF工具，希望「讓投資變得簡單」。

度雷克進化科技推出以AI驅動的ETF「DRAI」，去年7月10日在美國紐約證券交易所掛牌，至今日為止剛好滿一周年。DRAI年初至今報酬率達20.75%，遠高於S&P 500指數的6.20%。4月股市劇烈波動後，DRAI僅用8個交易日就收復跌幅，並在5月中創下階段性新高，展現出卓越的反彈速度與穩健操作。

美國總統川普4月宣布對等關稅政策後，全球股市因著對等關稅計畫大起大落。傅冠龍說，「這一年來，我們看到市場從高點震盪走來，每一次大跌都讓投資人充滿焦慮。我自己也做過投資，知道那種坐在螢幕前盯盤、擔心資產縮水的感受。」他表示，DRAI的策略就是希望透過AI模型與風控架構，先一步降低風險，為投資人守住每一分努力累積的資產。

根據統計，「川普4月風暴」期間，DRAI最大回撤為-10%，顯著優於S&P 500 ETF的-21.2%。DRAI在4月8日觸底後，僅花8個交易日即翻紅，並持續上漲，遠快於同類主動式ETF平均15-20個交易日才完全收復。

而在AI ETF產品之外，度雷克進化科技也計畫在台灣推出一款投資App，這款App羅列股神巴菲特，以及美國政壇知名人物，包括總統川普、副總統范斯、美國眾議院前議長裴洛西等人的投資組合，以作為全球投資人的投資參考，在台灣將與券商合作，預計第四季推出市場。