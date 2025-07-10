快訊

豐原五口命案有突破？ 中檢今再搜索約談當舖、銀樓業者

彭振聲妻子身亡鏡新聞又圍事？ 柯文哲再怨檢察官：已到唾面自乾程度

大雨未歇！高雄宣布「6個行政區」明天停班停課

度雷克AI ETF在美掛牌滿周年 Q4將在台灣推出美股選股策略App

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
度雷克進化科技執行長傅冠龍。記者曾吉松／攝影
度雷克進化科技執行長傅冠龍。記者曾吉松／攝影

度雷克進化科技（Draco Evolution）發行的Draco Evolution AI ETF（DRAI）於紐約證券交易所掛牌屆滿一周年，憑藉「人工智慧（AI）預測多空、量化配置、波動風控」三層架構策略，持續創下領先績效；新開發的Dravo Investment App，提供美股選股策略，目前已推出Beta測試版，預計今年第四季將在台灣市場推出。

YouTube共同創辦人陳士駿、度雷克進化科技執行長傅冠龍早在2019年時，就在美國加州創立度雷克資本，2023年更進一步在美國成立新公司雷克進化科技，致力將AI科技與量化投資策略結合，為全球投資人打造穩定的主動式ETF工具，希望「讓投資變得簡單」。

度雷克進化科技推出以AI驅動的ETF「DRAI」，去年7月10日在美國紐約證券交易所掛牌，至今日為止剛好滿一周年。DRAI年初至今報酬率達20.75%，遠高於S&P 500指數的6.20%。4月股市劇烈波動後，DRAI僅用8個交易日就收復跌幅，並在5月中創下階段性新高，展現出卓越的反彈速度與穩健操作。

美國總統川普4月宣布對等關稅政策後，全球股市因著對等關稅計畫大起大落。傅冠龍說，「這一年來，我們看到市場從高點震盪走來，每一次大跌都讓投資人充滿焦慮。我自己也做過投資，知道那種坐在螢幕前盯盤、擔心資產縮水的感受。」他表示，DRAI的策略就是希望透過AI模型與風控架構，先一步降低風險，為投資人守住每一分努力累積的資產。

根據統計，「川普4月風暴」期間，DRAI最大回撤為-10%，顯著優於S&P 500 ETF的-21.2%。DRAI在4月8日觸底後，僅花8個交易日即翻紅，並持續上漲，遠快於同類主動式ETF平均15-20個交易日才完全收復。

而在AI ETF產品之外，度雷克進化科技也計畫在台灣推出一款投資App，這款App羅列股神巴菲特，以及美國政壇知名人物，包括總統川普、副總統范斯、美國眾議院前議長裴洛西等人的投資組合，以作為全球投資人的投資參考，在台灣將與券商合作，預計第四季推出市場。

美國 AI

延伸閱讀

救大又美法案…熊恩、范斯最後關頭向保守派讓步 換關鍵4票

伊朗濃縮鈾藏到其他地點？范斯：相信都已封存地底

以伊停火內幕：川普與內唐亞胡直接溝通 請卡達與伊朗斡旋

川普稱以伊「12日戰爭」將落幕 以軍不評論、伊朗證實了！

相關新聞

台灣關稅20%以內不是不可能！伊森提「5籌碼」：食安和能源打包談判

距離 8 月 1 日「川老大關稅倒數」只剩最後幾圈，眼前這場台美談判早就不是單純比價碼，而是用稅率當籌碼的一盤多邊賽，伊森一直在思考該如何看待這輪談判台灣與美國的關係，今天我們想梳理一下看法，並跟讀者分享。

人氣王下市倒數！三大法人買超101億元 台股劍指22,700關

輝達市值飛速成長，在兩年間市值即從1兆飆升至4兆美元，反映AI發展對科技與資本市場的重要支撐，激勵那指昨夜再創新高以外，...

外資買超100.11億元！合併前僅剩1個交易日 新光金獲青睞

台股10日收22,693.25點，上漲166.24點，三大法人同步買超，外資買超100.11億元，統計外資買賣超個股發現...

台積電17日法說會前 「這家外資」率先調升目標價

外資麥格理證券在最新釋出的個股報告中指出，新台幣升值對台積電（2330）的基本面影響已陸續反映在股價中。隨2奈米製程技術...

市場罕見出現「三重承壓」 MSCI：下半年可能將發生結構性轉變

在2025年下半年，MSCI全球研究總監萊斯特（Ashley Lester）指出，市場出現「三重承壓」的罕見風險情景，主...

台股震盪後收2萬2693點漲166點 生技強彈2.48%、航運重挫1.49%

台股今日早盤震盪後走揚，加權指數以2萬2566點開出，終場收2萬2693點，上漲166點，漲幅0.74%，成交值擴增至3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。