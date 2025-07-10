外資買超100.11億元！合併前僅剩1個交易日 新光金獲青睞

台股10日收22,693.25點，上漲166.24點，三大法人同步買超，外資買超100.11億元，統計外資買賣超個股發現，外資買超前十大個股中，金融股占4檔，即將正式合併的台新金（2887）、新光金（2888）都獲得外資大買，另外，聯電（2303）也持續獲外資買超，已連13買。

輝達股價飆高，市值也快速飆升，台股AI族群也同受激勵，台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）、奇鋐（3017）、台光電（2383）等全面強攻，大盤指數開高震盪，終場收在22,693.25點，三大法人買超101.75億元，連三買，包括外資買超100.11億元，投信買超0.44億元；自營商買超（合計）1.2億元，其中自營商（自行買賣）賣超17.36億元、自營商（避險）買超18.56億元。

統計外資買超前十大個股發現，買超冠軍是台新金，單日買超37,121張，另外，新光金也獲外資買超10,389張；台新金與新光金將進行合併，根據證交所公告，新光金因合併而消滅，其有價證券自7月14日起停止買賣，並於7月24日起終止上市，也就是說，新光金下市前僅剩7月11日是最後一個交易日。

另外，外資買超聯電6,956張，已連續13個交易日買超；鴻海（2317）則是面臨第二大市值地位的保衛戰，外資也買超7,784張；聯發科股價強漲，10日收在1,400元，市值也逼近鴻海，衝達2兆2,423億元，外資買超1,545張，連2買。

台積電6月合併營收2,637.08億元，月減17.7%，年增26.8%；累計前6月合併營收1兆7,730.45億元，年增40%，股價收在1,100元，外資買超5,901張。