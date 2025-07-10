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外資看好台積電估值重估 這個原因是關鍵

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台積電高雄廠區外觀。圖／報系資料照
台積電高雄廠區外觀。圖／報系資料照

近來全球金融市場在關稅、匯率、地緣政治風險等不確定因素襲擾下，波動轉趨劇烈，台積電（2330）股價也高檔震盪。外資麥格理證券認為，由於AI超級循環的出現，將成為台積電估值重估的關鍵利多，因而持續看好。

麥格理半導體產業分析師賴昱璋指出，台積電的技術領先優勢，將持續支撐平均銷售單價（ASP）上漲，並與資本支出同步上升。

事實上，賴昱璋統計，自2011年以來，台積電的資本支出已成長六倍，先進製程晶圓的ASP則上漲約七倍，有效支持資本支出擴張。這種價格紀律確保在支出增加的同時，投資報酬率（ROI）仍然強勁。

此外，在2020年底的消費性電子產品榮景中，當時台積電的預估本益比一度上升至20–25倍，之後才回歸正常水準。隨著2奈米量產啟動與AI需求加速，賴昱璋預期將出現類似的估值提升，市場將重新評價台積電的成長潛力。

賴昱璋認為，由於AI超級循環的出現，成為台積電估值重估的關鍵利多，因此賴昱璋仍持續看好台積電，給予正向評級並調升目標價。

台積電

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