台積電17日法說會前 「這家外資」率先調升目標價

外資麥格理證券在最新釋出的個股報告中指出，新台幣升值對台積電（2330）的基本面影響已陸續反映在股價中。隨2奈米製程技術的領先地位，確保了基本面的成長趨勢不變，因此維持台積電「優於大盤」評級，目標價升至1,282元。

這是目前外資圈中，第一家在台積電17日法說會前調升目標價的大型投行。

麥格理半導體產業分析師賴昱璋指出，台積電先前估計，新台幣每升值1%，營業利益率將下降約0.4%，顯示自2025年第2季起可能出現毛利壓力。然而，先進製程帶來的強勁營收成長，可能部分抵消與匯率相關的逆風。

賴昱璋認為，台積電在2奈米技術上的領先地位無可匹敵，3奈米製程也持續擴張，利用率維持高檔，對整體成長貢獻顯著。預期2025年2奈米與3奈米將推動以美元計價的營收年增幅度超過20%，進一步緩解匯率問題的影響。

儘管外在變因不斷，不過賴昱璋仍持續看好台積電，給予「優於大盤」評級，以2027年每股稅後純益（EPS）71.2元、適用調升後的18倍本益比計算，目標價由1,125元調升至1,282元，調幅約14%。