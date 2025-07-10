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市場罕見出現「三重承壓」 MSCI：下半年可能將發生結構性轉變

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
MSCI全球研究總監萊斯特（Ashley Lester）。圖／MSCI提供
MSCI全球研究總監萊斯特（Ashley Lester）。圖／MSCI提供

在2025年下半年，MSCI全球研究總監萊斯特（Ashley Lester）指出，市場出現「三重承壓」的罕見風險情景，主要受美股美債美元同時遭到拋售所驅動，此現象預示今年下半年市場可能將發生結構性轉變。當前的核心問題在於：這種趨勢究竟是短暫的變動，還是持續調整的開端。

在此背景下，亞太區機構投資者和風險管理機構，應對其全球投資組合的風險配置進行壓力測試，並重新評估外匯避險策略，萊斯特在最新研究報告《投資趨勢焦點》中對此進行探討。

萊斯特列出機構投資者和風險管理機構應密切關注的四個關鍵訊號，以協助這些機構駕馭不確定的市場環境：

美元走勢：美國公債殖利率和匯率若的進一步波動將改變美國資產的避險策略。透過情境測試比較避險與非避險部位，有助確認潛在影響。

估值重置：美股估值目前仍處於高位，若因經濟成長預期放緩而下降，可能會引發市場調整美股評級，為投資者再次帶來跨地域多元化配置的機會。

跨資產相關性：美股、美元和美債同時遭遇拋售的罕見情景仍可能重現。對投資組合進行壓力測試，能夠量化對跨資產相關性飆升的抵禦能力。

私募市場指標：估值落後可能令私募市場面臨的壓力無法充分體現，但殖利分配率、槓桿空間受限以及退出估值倍數的分化程度，顯示出市場環境已出現趨緊跡象。密切關注這些指標有助提前捕捉風險訊號。

美國資產在全球各類產中已不再占據領先地位
美國資產在全球各類產中已不再占據領先地位

萊斯特 美股 美元 美債 MSCI

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