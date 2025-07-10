盡職治理再創新猷 集保結算所服務上線發表會

臺灣集中保管結算所7月10日舉辦「數位化盡職治理服務」上線發表會，正式發布公司投資人關係整合平台（ESG IR平台）新服務，包含「永續績效－投資組合財務碳排放計算機」、「股東會投票逐案揭露系統」、「數位化產製盡職治理報告工具」等三大功能，此舉旨在依循金管會《上市櫃公司永續發展行動方案》的政策指引，為集保結算所持續精進ESG IR平台的重要成果。

金管會證期局主任秘書黃仲豪致詞時肯定此舉，並表示金融機構透過實踐盡職治理和善用數位工具，帶動產業供應鏈的減碳轉型，正是我國綠色金融關鍵戰略的具體措施。黃仲豪期許未來有更多機構採取行動，將永續因子納入核心投資決策，共同提升資本市場的治理水平與國際聲譽。

集保結算所董事長林丙輝表示，這次發布的新服務中，「財務碳排放計算機」尤其受到市場關注，此功能是為了解決國內機構投資人在實踐責任投資時，所面臨的溫室氣體範疇三盤查與永續資訊揭露挑戰，期望透過此工具，能顯著降低金融機構的作業成本，使其能更專注減碳策略的擬定與執行，進而引導資本市場資金流向永續經濟活動，支持臺灣整體產業的轉型與升級。

發表會的另一個焦點，是由黃仲豪偕同臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及集保結算所首長，共同頒發感謝狀予22家率先採用「投票逐案揭露系統」的金融機構代表，以表彰其響應金管會推動股東行動主義及盡職治理精神的積極作為。此舉不僅呼應全球ESG浪潮下對於機構投資人課責性（Accountability）的高度要求，也象徵著臺灣金融業在深化盡職治理及接軌國際實務上，已經邁出關鍵的一步。22家受獎機構：上海商銀、中國信託投信、元富證券、台新投信、永豐投信、玉山商銀、兆豐商銀、宏遠證券、京城商銀、旺旺友聯產險、保德信投信、國泰世紀產險、國泰證券、康和證券、統一證券、富邦證券、富蘭克林華美投信、華南永昌證券、新光投信、台灣產物保險、德信證券及聯邦商銀。