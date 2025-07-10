人氣王下市倒數！三大法人買超101億元 台股劍指22,700關

輝達市值飛速成長，在兩年間市值即從1兆飆升至4兆美元，反映AI發展對科技與資本市場的重要支撐，激勵那指昨夜再創新高以外，也帶動台股泛AI族群多頭氣勢，10日包括台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）、世芯-KY（3661）、奇鋐（3017）等AI要角全面強攻，拉抬大盤10日續漲166點，收22,693點，成交值增至3,179億元，三大法人也連3買、續敲進101.75億元。

統計三大法人10日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超100.11億元，投信買超0.44億元；自營商買超（合計）1.2億元，其中自營商（自行買賣）賣超17.36億元、自營商（避險）買超18.56億元。

觀察10日量價前5名個股，股價全面收高。其中，人氣王新光金（2888）7月24日將與台新金（2887）合併，股票自7月14日起停止買賣，近日成交量持續增加，10日衝出逾21.1萬張大量，股價站上10日線；7月24日終止上市後，新光金將正式下市，其股票將以換股方式轉換為台新金股份，合併後的新公司名稱為「台新新光金控」，股票代號延用台新金的2887。

統計10日成交值前5名個股，有4檔超過百億元，且股價全面收高。依序為：台積電244.12億元，股價漲0.92%、收1,100元；聯發科157.77億元，股價漲3.32%、收1,400元；世芯-KY 112.65億元，股價漲2.82%、收3,460元；台達電107.83億元，股價漲6.98%、收482.5元；台燿（6274）98.67億元，股價漲2.4%、收256元。

觀察10日成交量前5名個股有兩檔成交超過10萬大張，股價齊揚，金融股即占3位。依序為：新光金211,879張，股價漲1.79%、收11.35元；台新金109,079張，股價漲4%、收16.9元；富喬（1815）92,489張，股價漲3.44%、收37.6元；中信金（2891）81,780張，股價漲0.46%、收44.1元；金居（8358）76,988張，股價漲9.86%、收69.1元。

統計10日收漲停個股有24檔，但成交量超過萬張的僅有金居、環宇-KY（4991）及大量（3167）3檔，股價也多集中在中低價族群。包括：衛司特（6894）收187元，寶德（3349）收18.15元，精聯（3652）收29.75元，州巧（3543）收28.1元，映興（3597）收25.95元，兆聯實業（6944）收486元，紅木-KY（8426）收32.6元，上緯投控（3708）收86.2元，博士旺（3555）收33.75元，川寶（1595）收33.2元，鼎炫-KY（8499）收227元，德宏（5475）收31.05元，易發（6425）收42.25元，睿生光電（6861）收50.6元，鑫聯大投控（3709）收37.85元，金居收69.1元，旭暉應材（6698）收30.65元，鉅橡（8074）收22.85元，聯光通（4903）收25.1元，AMAX-KY（6933）收134元，環宇-KY收156.5元，宏碩系統（6895）收202元，大量收140.5元，晟鈦（3229）收14.7元。