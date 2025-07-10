台灣關稅20%以內不是不可能！伊森提「5籌碼」：食安和能源打包談判

距離 8 月 1 日「川老大關稅倒數」只剩最後幾圈，眼前這場台美談判早就不是單純比價碼，而是用稅率當籌碼的一盤多邊賽，伊森一直在思考該如何看待這輪談判台灣與美國的關係，今天我們想梳理一下看法，並跟讀者分享。

但在開始之前，我們可能要請讀者先認清一件事：「美方所謂的「對等」可能跟我們想像的完全不一樣」，真正在桌上的條件至少有三層：

在我們看來，美國真正要的不是「對等」，而是利益可視化，讓盟友用美國關稅退讓來換更開放的採購、投資與政治承諾。

在這套框架下，伊森思考台灣究竟有甚麼籌碼與風險可以跟美國進行談判呢？這裡我們提出五個籌碼與兩個風險分享：

主要籌碼

半導體＋AI 伺服器：美方再三強調「不可替代」 赴美直接投資 (TSMC AZ、鴻海威斯康辛)：已經前往美國擴大設廠 國防合作：美在台預囤彈藥、擴大後勤能見度 農產品市場：黃豆、玉米、牛肉、基改食品開放空間仍大 車稅率退讓→ 金額大、議價空間也大，政治成本相對可控，和萊豬、萊牛不同，關稅是口袋問題；政府可以用稅損補貼或分年調降稅率平滑衝擊，牽動民意風險遠低於農業食安。

主要風險

農業＝食安民意紅線 ➜ 任何鬆綁皆易被貼「犧牲健康」 談判順序落後日韓？ ➜ 若台灣先被定 20 % 而日韓後來談成 15 %，反而失去競爭優勢

1、半導體＋AI 伺服器：華府「無可替代」的產業安全

美國雲端三巨頭（AWS、Azure、Google Cloud）今年到 2027 年的 AI 伺服器採購路徑已經鎖死：先搶 H200／B200，再導入 TSMC 3 nm 或 2 nm 製程 ASIC。

現階段只有台積電能保證良率與產能；台系 ODM 又掌「機櫃級組裝＋液冷」一條龍能力。若關稅升到 20 % 以上，對美客戶等於進貨成本立刻墊高──這不只是企業利潤問題，而是牽動美國 AI 國策競速。

從華府角度看，保住台灣鏈＝保住自己全球數據運算優勢，因此願意坐下來談「半導體類零組件 15 % ceiling」等差別稅率。

2、赴美直接投資：最直觀的就業與選票

亞利桑那州第二座 TSMC 廠2026 年要進 2 nm，威斯康辛的鴻海轉型做伺服器箱體、AI 水冷模組，也排定 2025 下半年量產。

兩案合計可拉近 4,000–6,000 個製造與工程職位，正好落在 2026 中期選舉前完工、剪綵。

川普向來重視「貼牌就業 K.P.I.」，台灣若把後續擴線與人才輸出（在地培訓、綠卡加速）綁進備忘錄，美方則能用較低稅率回禮，兌現他口中的「bring jobs back」。

3、國防合作：台美區域安全

過去一年，美軍已在台預置精準彈藥（JASSM、HIMARS M31）並擴大聯合後勤演練，國防授權法也開了長達五年的「台灣安全援助基金」。

軍備前置＝盟國認證，美方自然傾向給予經濟或貿易上的正向激勵，確保台灣維持高度互操作性。換言之，台灣只要在「戰備儲油、聯合維保、資訊分享」等安保合作上進一步對表，美方國會在貿易議題上就更有理由壓低鷹派的稅率。

4、農產品市場：美國農業州的「政壇老派武器」

台灣一年進口黃豆、玉米逾九成來自美國，卻仍對美豬、美牛、基改黃豆有殘留疑慮。

對華府而言，把已經有消費量的品項升級到「高毛利的加工品或全配方飼料」，遠比從零開墾市場來得划算；農村州議員更能用出口增長回去交差。

汽車關稅：台灣民眾開心又有助美國出口

若台灣在對等關稅談判中同意把美製汽車關稅從 17.5% 大幅下修（甚至歸零），短線效果是特斯拉、BMW、賓士等美產車型理論落地價可再降約 5–10%，消費者用同樣預算就能升級進口車。

不然台灣也可以開放美系電動車維修網來折衝，若有具體增購 LNG、擴大軍售或 EV 組裝計畫，財政部吸收稅損的阻力會小很多，或是說把降稅與電動車政策綁在一起，例如幾年內增建多少做快充，或是針對美系EV車減稅。

讀者不要看川普跟馬斯克鬧翻，川普討厭的是補貼電動車和單一企業，但他強調電動車供應鏈回美也是他的政策重點，若能讓美系電動車出口，對他來說也是政績之一，而對內政府也可以讓民眾買到便宜的電動車或是汽車。

而對台灣來說，真正卡脖子的是農業，尤其美豬、美牛與基改標示，這不只是進口稅率的計算題這麼簡單，大家都知道食安與民意的信任題一直是台灣的核心爭點，美豬、美牛與基改食品都是台灣人很敏感的議題，任何讓步都可能被貼上「犧牲健康」的標籤，這一定不是執政黨會樂見的事情。

在這裡，伊森想到的方法很可能是把農業議題與能源議題打包做談判，例如要求美國放手讓我們維持萊劑標示，但同步引進美方甲烷減排技術，或用長約 LNG 換部分稅率下調，把食安部分的衝擊降低，減碳並同時穩定天然氣來源，也讓美國賺到能源的利益。

若一切順利，台灣最終關稅區間伊森還是認為落在 20 %以內。

這個價格帶既能給美方面子，也保住台灣在半導體與 AI 伺服器供應鏈上的戰略價值；一旦低於日韓，還能反手拉高台灣廠商的競爭優勢(如果日韓後續調降就沒有優勢)。

就看我們能否把「食安紅線」與「供應鏈去中化」同時化成談判籌碼，而不只是被動挨打的價格接受者。

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