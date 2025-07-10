新手也能策略交易！康和期貨「期寶策略王」瞄準散戶實戰需求

在台股期貨與國際市場快速波動的今天，「策略交易」這個詞彷彿已成為專業交易員的專利。不少有交易經驗的投資人，也許早已心動，卻總是卡在「不會寫程式」、「不懂怎麼測試策略」、「不知道該選哪個商品」的門檻前望而卻步。

現在，康和期貨一款名為「期寶策略王」的交易工具，試圖改變這個現狀。它不是為專業程式交易員打造，而是主打讓一般投資人也能輕鬆建立策略、回測績效，甚至選出每日最值得操作的期貨商品。對許多還在摸索期貨、股票期貨甚至海外期貨的交易人來說，絕對是一項友善又實用的選擇。

對有些投資人來說，交易靈感不是問題，但「怎麼實踐」才是重點。例如觀察到「當台指期跌破5日均線且成交量放大，隔日容易反彈」，但該怎麼把這個邏輯變成系統性策略？大多數人只能放棄，繼續憑感覺操作。

「期寶策略王」內建一個名為「策略大師」的模組，只要透過選單點選進出場條件，不用寫程式、不用背公式，三秒就能建立屬於自己的策略，並立即看到歷史績效。這對初學者而言，不只是降低學習門檻，也是一種練習邏輯與驗證判斷的實踐。

許多新手交易者會在一個策略失效後氣餒，事實上專業交易員早已習慣使用「多策略、多商品組合」的方式分散風險。但這種機制過去往往只存在於昂貴的機構平台。

在期寶策略王中，使用者可以針對同一個策略測試多種商品（如台指期貨、個股期貨、標普500期貨、道瓊期貨、黃金期貨等），也可以針對同一個商品測試多個策略。系統會合併產出總體績效報表，包含淨利、勝率、最大回檔，幫助使用者更有效率地組出風險報酬比更加理想的組合策略。

有交易經驗的投資人常常遇到的另一個問題是：「我今天該做什麼商品？」台指期貨太黏？個股期貨波動大？海外期貨太晚開盤？每天選商品都像賭運氣。

期寶策略王也針對這個痛點提供「選股大師（期貨版）」功能，使用者可以自訂條件，例如「近5日成交量放大、內外盤差擴大、法人買超」等，讓系統自動篩出每日具備交易優勢的期貨標的。這讓挑標的不再只是主觀猜測，而是轉為有依據的判斷。

期寶策略王就是要讓交易這件事從憑感覺變成有邏輯。從策略建構、參數回測、商品選擇，到最後進入交易送單，這套系統提供了初階交易者一個「低成本、自主學習」的起點。

對於想從手動交易邁入更理性操作方式的投資人來說，期寶策略王也許提供了一條從散戶到策略化思維者的中間橋梁。策略交易，不再只是高門檻的專業選項，而是透過「期寶策略王」就能輕鬆實現。