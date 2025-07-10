台股震盪後收2萬2693點漲166點 生技強彈2.48%、航運重挫1.49%

台股今日早盤震盪後走揚，加權指數以2萬2566點開出，終場收2萬2693點，上漲166點，漲幅0.74%，成交值擴增至3179億元。櫃買指數小幅收紅，收在231點，微幅上漲0.2點。權值股台積電表現穩健，終場收漲10元，報1100元。

觀察各類指數，表現分歧，其中生技醫療指數上漲2.48%；電子族群整體走揚，電子零組件漲幅達1.66%，半導體指數同步上揚0.99%，台積電領頭走強，帶動大盤氣氛回穩。金融指也表現穩健，上漲1.36%，顯示市場資金動能仍在，反觀航運股今日跌幅最重，下挫1.49%。

個股表現，台積電終場收1100元，漲10元；聯發科延續昨日漲勢收1400元，上揚45元，或3.32%，鴻海收161.5元，漲0.5元，或0.31％；廣達、緯創則均收黑，分別收273元、跌幅1.09％，及123元、跌幅0.41％。航運三雄，長榮收195元、跌幅1.52%，陽明62.7元、下跌2.94%，萬海收89.2元，跌幅2.41%。

投顧法人表示，美國總統川普第二波關稅通知，台灣仍未在名單中、外資期貨空單逼近六萬大關、漢光演習首次將大陸2027年攻台作為推定，眾多因素仍干擾市場投資情緒。

投顧法人指出，昨日輝達（NVIDIA）股價創下新高，市值站上4兆美元，成世界上第一家達到這項里程碑的公司，加上Fed會議紀要暗示年底可能降息、雙王法說會在即，預估短線上台股將在年線上下高檔震盪整理。操作上建議調整持股結構，建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦，AI概念股、生技、台幣升值概念股等。