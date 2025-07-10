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台股上漲166點收22,693點 台積電上漲10元收1,100元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。圖/聯合報系資料照片

台股10日震盪走高，早盤以22,566點開出，終場收22,693點，上漲166點，漲幅0.74%，成交量3,179億元。櫃買則收231點，上漲0.2點，台積電（2330）收1,100元，上漲10元。

盤面上以類股來看生技、電子零組件、金融、綠能、玻陶、網通、半導體、食品、造紙等較為強勢，另外航運、運動休閒、橡膠、光電等較為弱勢。

而量大強勢的則有，台積電、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、台達電（2308）、台燿（6274）、奇鋐（3017）、環宇-KY（4991）、欣興（3037）、華星光（4979）、台光電（2383）、南電（8046）、IET-KY（4971）、智邦（2345）、金居（8358）、聯亞（3081）、鴻海（2317）、富世達（6805）、大量（3167）、緯穎（6669）等。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有金像電（2368）、精成科（6191）、貿聯-KY（3665）、廣達（2382）、高技（5439）、南亞科（2408）、緯創（3231）、長榮航（2618）、元太（8069）、陽明海運（2609）、均華（6640）等。

統一投顧表示，美國總統川普第二波關稅通知，台灣仍未在名單中、外資期貨空單逼近六萬大關、漢光演習首次將大陸2027年攻台作為推定，眾多因素仍會干擾市場投資情緒；惟輝達（NVIDIA）股價創新高，市值站上4兆美元，為世界上第1家達到此一里程碑的公司，加上Fed會議紀要暗示年底可能降息、雙王法說會在即，預估短線上台股將在年線上下高檔震盪整理。操作上建議調整持股結構，建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、生技、台幣升值概念股等。

台積電 台股

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