川普藥稅未落地、生技大會倒數 保瑞觸漲停領軍生醫股衝鋒

美國總統川普宣布擬對進口藥品課徵高達200%的關稅，國內兩大外銷藥廠保瑞（6472）與美時（1795）均已加強美國生產線的藥品產能布局，以因應可能的關稅衝擊。另一方面，亞洲最大生技盛會「2025 BIO Asia–Taiwan亞洲生技大會」將於7月23日盛大登場，帶動生醫族群活力十足。10日股王康霈*（6919）午盤強拉近4%，股后保瑞更放量觸及漲停、美時帶量站上5日線，推升生技指數大漲逾2.5%，榮登類股漲幅冠軍。

法人指出，隨全球對藥品自主性與供應鏈安全意識升溫，加上部分台廠如保瑞、美時積極拓展北美製造與委託生產能量，有助於提升全球市場滲透率與策略地位。若未來能進一步擴大海外營收比重與提升產品附加價值，預期將有助於中長期支撐生技醫療族群的估值擴張空間。另一方面，據近年亞洲生技醫療展舉辦期間及前後，相關生技醫療族群股價多呈現活躍表現，成為生技股行情的催化劑，惟投資人仍應兼顧基本面與風險，擇優布局。

生技股后保瑞6月營收16.5億元，受新台幣升值影響，年減2.7%；但若以美金計價，6月營收則較5月增加10.3%，年增3.4%。上半年營收突破100億元，年增26.9%，創同期新高，整體營運依舊穩健成長。

保瑞今年上半年新增在手訂單達1.38億美元，其中以加拿大廠及馬里蘭州無菌注射劑廠的訂單金額占比最高，這些訂單多來自具備發展潛力的新客戶，預期將成為未來的關鍵合作夥伴。此外，明尼蘇達州Maple Grove廠區在開發階段的客戶經過試單後，已確認建立長期策略合作關係。另，隨著越來越多中小型藥廠考慮回流美國生產並逐步簽約，保瑞下半年營運展望朝穩健樂觀發展。

另，「2025 BIO Asia–Taiwan亞洲生技大會」將於7月23日登場，今年有19國家、850家國內外廠商參展，使用2,200個攤位以及一對一媒合數量均創歷史新高。今年以產業上中下游區段劃分23個展區，預計吸引超過50國生技專業人士共襄盛舉。三大亮點專區為委託開發暨製造服務（CDMO）、醫藥醫材、細胞治療及再生醫療區。

其中，CDMO專區聚集國內外重點製造商參展，包括保瑞、台康（6589）、台耀（4746）、中裕新藥（4147）、永昕（4726）、台新藥（6838）、霖揚、潤雅、聯亞藥、日隆精化及台灣CDMO聯盟等廠商，展示先進技術與製造量能。

醫藥醫材專區由藥華藥（6446）、蘑法、國鼎（4132）、逸達（6576）、溫帝、友華（4120）等企業展示最新藥品與醫材研發成果。細胞治療及再生醫療區匯集暢鴻、捷昇、進階（3118）等公司，展現最前沿的治療技術與應用潛力。