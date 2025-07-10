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AI多頭再起！輝達市值突破4兆美元 台光電、台達電齊創新天價

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台達電總部。圖／台達電提供
台達電總部。圖／台達電提供

輝達（NVIDIA）市值突破4兆美元大關，激勵那斯達克指數昨夜再創歷史新高，帶動台股輝達概念股及AI族群士氣大幅提升。台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等重量級大老股價同步上揚，台光電（2383）持續刷新高點，逼近千元大關；6月業績亮眼的台達電（2308）亦大漲逾6%，股價創歷史新高，穩步邁向500元關卡。

輝達股價於9日早盤一度上漲2.6%，觸及164.42美元的歷史高點，市值突破4兆美元，成為首家達成此里程碑的上市公司，躍居全球市值最高企業。當日收盤報162.88美元，上漲1.8%，市值約3兆9,700億美元。根據倫敦證券交易所數據，輝達市值已超越加拿大與墨西哥股市總和，並超過英國所有上市公司市值總和。

輝達市值飆升彰顯市場對AI快速成長的信心，進一步激勵台灣AI相關個股10日強勢走高。台積電盤中一度攀升至1,100元，穩固台股多頭氣勢；聯發科持續上漲逾2.5%，兩日累計上漲約120元，朝1,400元邁進。

台達電受惠於AI伺服器電源及液冷系統出貨強勁，6月營收達422.08億元，月增2.8%、年增21%，創同期新高及歷史次高。第2季營收首度突破1200億元大關，達1,240.35億元，季增4.3%、年增19.9%，創單季歷史新高；上半年營收2,429.54億元，年增24.8%。董事長鄭平表示，儘管面臨關稅變數，全年營運展望仍維持成長，且中長期布局不變。

台光電除外資連續三日回補外，6月營收首度突破80億元，達80.35億元，月增10.4%、年增53.2%；上半年營收達441.87億元，年增55.86%。股價盤中最高觸及990元，距離千元大關僅一步之遙。台光電跨足GPU與ASIC AI伺服器市場，ASIC產品幾乎獨家供應，隨著Google、Meta產品進入量產期，預期全年ASIC營收貢獻將達27.6%。

整體而言，輝達領軍的AI產業熱潮持續延燒，台廠關鍵供應鏈同步受惠，基本面與股價表現齊揚，成為市場資金積極卡位的焦點族群。

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