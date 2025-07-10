關稅稅率未定 台股震盪上漲逾百點突破22600點
美國總統川普公布對菲律賓等國課徵的關稅稅率，仍未包含台灣。台股早盤雖一度翻黑，不過隨著買盤湧入，指數震盪走高，突破22600點關卡，早盤高點達22649.49點，上漲122.48點。
至10時54分，台股加權指數為22631.69點，上漲104.68點，成交值新台幣1782億元。
台積電今天股價在1090至1100元間震盪，持平至上漲10元。權值股聯發科和台達電表現相對強勢，其中，台達電6月營收422.08億元，創單月營收歷史次高，第2季營收1240.34億元，續創季營收新高，激勵股價強攻至485.5元，勁揚7.64%。
廣達表現相對弱勢，開平震盪走低，盤中達272.5元，下跌3.5元，跌幅1.26%。整體電子類股指數漲幅約0.3%。
傳統產業股漲跌互見，食品、機電和玻璃類股指數震盪上漲；航運及汽車類股表現相對疲弱，類股指數下挫逾1%。金融類股指數上漲逾0.7%，為撐盤一大助力。
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