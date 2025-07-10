關稅稅率未定 台股震盪上漲逾百點突破22600點

10年期美債標售結果優於預期，市場怎麼解讀下一步？ 美國10年期公債標售結果強勁，提振市場信心，使投資人對美國赤字擴大可能影響融資的擔憂暫時緩解，美債市場應聲反彈，終結連五日的跌勢。 各天期美債價格全面走高(殖利率下滑)，10年期殖利率下滑約6bp至4.34%。 此次順利的390億美元10年期公債標售被市場視為利多，帶動買盤擴大。 接著來分析這次標售結果的細節。

2025-07-10 10:14