美債標售結果優於預期...債蛙終於要解套了？專家：聯準會官員看法分歧

10年期美債標售結果優於預期，市場怎麼解讀下一步？

美國10年期公債標售結果強勁，提振市場信心，使投資人對美國赤字擴大可能影響融資的擔憂暫時緩解，美債市場應聲反彈，終結連五日的跌勢。

各天期美債價格全面走高(殖利率下滑)，10年期殖利率下滑約6bp至4.34%。

此次順利的390億美元10年期公債標售被市場視為利多，帶動買盤擴大。接著來分析這次標售結果的細節。

投標倍數（Bid-to-cover ratio）： 2.61 倍（過去六個月平均為 2.56 倍）顯示參與意願高於平均。

尾差（Tail）： -0.3 個基點（過去六個月平均為 -0.7 個基點）得標利率比市場預期利率低 0.3 個基點，表示投標價格稍微優於預期，但幅度比過去平均小，略偏中性。

直接投標者（Directs，本土機構投資人）： 23.7%（平均為 16.3%）本土機構的需求升溫，參與比重高於平均。

間接投標者（Indirects，海外投資人）： 65.4%（平均為 71.7%）海外投資人參與度低於平均，可能與近期美元利率與匯率波動有關。

交易商（Dealers）： 10.87%（平均為 12.0%）由承銷商承接的比例略低，表示整體需求不錯，交易商壓力不大。