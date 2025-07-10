美債標售結果優於預期...債蛙終於要解套了？專家：聯準會官員看法分歧
10年期美債標售結果優於預期，市場怎麼解讀下一步？
美國10年期公債標售結果強勁，提振市場信心，使投資人對美國赤字擴大可能影響融資的擔憂暫時緩解，美債市場應聲反彈，終結連五日的跌勢。
各天期美債價格全面走高(殖利率下滑)，10年期殖利率下滑約6bp至4.34%。
此次順利的390億美元10年期公債標售被市場視為利多，帶動買盤擴大。接著來分析這次標售結果的細節。
標售細節：需求超預期
投標倍數（Bid-to-cover ratio）： 2.61 倍（過去六個月平均為 2.56 倍）顯示參與意願高於平均。
尾差（Tail）： -0.3 個基點（過去六個月平均為 -0.7 個基點）得標利率比市場預期利率低 0.3 個基點，表示投標價格稍微優於預期，但幅度比過去平均小，略偏中性。
直接投標者（Directs，本土機構投資人）： 23.7%（平均為 16.3%）本土機構的需求升溫，參與比重高於平均。
間接投標者（Indirects，海外投資人）： 65.4%（平均為 71.7%）海外投資人參與度低於平均，可能與近期美元利率與匯率波動有關。
交易商（Dealers）： 10.87%（平均為 12.0%）由承銷商承接的比例略低，表示整體需求不錯，交易商壓力不大。
週四將進行220億美元30年期公債的標售，因為長天期公債投資人比較卻步，標售結果會比較挑戰。
回顧過去一週，債市比較悲觀。美債殖利率上升，主因是強勁的就業數據打壓了聯準會今年降息的預期。
美國國會通過延長減稅政策，也加劇財政赤字疑慮，推升殖利率。
聯準會6月會議紀要顯示，官員對利率前景看法分歧，主要分歧來自對關稅對通膨影響的不同判斷。
短債與聯準會預期
8月聯邦基金期貨出現強勁買氣，反映市場仍期待年底前降息。
儘管6月就業數據仍強勁，但市場對降息預期正在累積。川普近日再度表示，聯準會主席鮑威爾將在任期結束後被更換，並批評現行政策利率高出應有水準約三個百分點。
高利率環境與財政壓力同步上升
全球市場正面臨「高利率＋財政赤字」的雙重壓力。以日本為例，近期因選舉在即，市場擔心政府將擴大支出，推升日債殖利率。
在美國，根據國會預算辦公室（CBO）估計，川普的減稅政策未來十年將使美國國債增加約3.4兆美元。
我覺得這題暫時無解，只能看是否景氣下滑，利率走低才可能為利息支出稍微有緩解的可能。
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