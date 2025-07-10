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川普擴大關稅名單未見台灣 台股早盤翻黑觀望氣氛濃

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
觀察台股今日早盤，台股加權指數2萬2566.51點開出，開紅後隨即翻黑，在平盤間震盪。本報資料照片
觀察台股今日早盤，台股加權指數2萬2566.51點開出，開紅後隨即翻黑，在平盤間震盪。本報資料照片

昨日川普更新關稅稅率名單，仍未見台灣，台股今日早盤，台股加權指數2萬2566.51點開出，開紅後隨即翻黑，在平盤間震盪；櫃買指數開230.73點，權值股台積電開1090元平盤開出，一度觸及1095元，昨日大漲的聯發科，則開1365元。

觀察美股，昨日全面收紅，科技股表現亮眼。道瓊工業指數上漲217.54點，漲幅0.49%，收在4萬4458.30點；標普500指數上揚0.61%，收報6263.26點；那斯達克指數漲幅達0.94%，收在2萬611.34點；費城半導體指數則小漲0.44%，收報5665.99點。個股方面，與台股高度相關的台積電AD收231.83，漲幅1.74%；AI晶片龍頭輝達（Nvidia）勁揚1.8%，市值盤中一度突破4兆美元大關。

另外，在關稅部分，川普政府7日起陸續寄發關稅通知函，首波涵蓋日本、南韓、泰國、印尼、馬來西亞等14國，稅率區間落在25%至40%；昨天再新增6國稅率。不過目前公布名單中尚未見台灣，市場仍密切觀察後續是否擴大適用範圍。

投顧法人指出，台股短期均線附近震盪，五日線與日指標尚未翻揚，日成交量也難以有效化解上檔壓力。當前盤勢面臨三大壓力：一是台美「對等關稅」協商尚未落地，川普近期亦將公布半導體進口關稅，相關變數牽動市場觀望氣氛；二是指數價漲量增，雖連兩日成交量突破3000億元，但仍低於五日均量，上檔壓力沉重；三是技術面日KD指標尚未翻揚、日MACD柱狀體負值擴大，顯示短期大盤偏向高檔整理格局。

台股 關稅

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