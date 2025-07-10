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台股開盤上漲39點 台積電開高5元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股10日開盤指數上漲39.5點，開盤指數為22,566.51點。台積電（2330）開盤價1,095元，上漲5元。

群益投顧表示，美國總統川普7月8日宣布將對銅進口徵收50%關稅、對藥品進口課徵200%，並暗示未來還將針對其他特定產業祭出更高關稅。川普再度施壓聯準會降息，下屆主席熱門人選Kevin Warsh表態支持加速降息，但考量近期美國就業表現較佳，投資人預期今年下半年降息次數由3次減至2次。

美國川普政府自7月7日開始發函知會各國關稅內容，預期台灣將於近日獲知結果；7月將有445檔上市櫃公司進行除權息，有利提升台股資金動能。台股指數持續守穩各期均線，KD指標交叉向上,目前靜待美台關稅協議定案，建議選擇基本面佳個股擇優謹慎操作。

操作題材可留意：

1.受惠於超級電腦業者、雲端服務商和各國主權資料中心對高階晶片需求熱度不減，輝達（NVIDIA）B200圖形處理器持續熱賣至供不應求；輝達積極擴增研發人才，除台灣北士科，正規化斥資數十億美元在以色列北部興建大型園區，未來成長性看好。

2.世界各國大幅提高國防軍費已成趨勢，台灣軍事預算占GDP已從歷年來低於2%大幅攀升至3%，未來將持續朝美國希望的5%邁進，加上國防自主政策，國內軍工產業前景看佳。

周三（9日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,458.3點，上漲217.54點、漲幅0.49%；S&P500指數上漲0.61%；那斯達克指數上漲0.94%；費半指數上漲0.44%。台積電ADR漲1.75%，收在231.84美元，較台北交易溢價24%。

三大法人周三集中市場合計買超107.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超82.4億元，投信賣超2.9億元，自營商（自行買賣）買超1.8億元，自營商（避險）買超26.2億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,073口至1,576口，其中，外資淨空單增加1,181口至58,711口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少977口至5,159口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在20,000點 ; 月買權最大OI落在22,700點，月賣權最大OI落在21,750 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.98上升至1.27。VIX指數下降1.63至22.88。外資台指期買權淨金額-1.16億元 ; 賣權淨金額-0.49億元。整體選擇權籌碼面偏多。

台積電 台股 外資 美國

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