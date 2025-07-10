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美股那指創新高 法人：台股可能5日線震盪

中央社／ 台北10日電
美股9日收高，那斯達克指數上揚192.88點，收在20611.34點，再創歷史新高。美聯社
美股9日收高，那斯達克指數上揚192.88點，收在20611.34點，再創歷史新高。美聯社

美股9日收高，那斯達克指數上揚192.88點，收在20611.34點，再創歷史新高。法人表示，台指期夜盤上漲34點，台股可能在5日線附近震盪。

美國總統川普公布對菲律賓等國課徵的關稅稅率，美股9日依然收高，道瓊工業指數上漲217.54點，漲幅0.49%，標準普爾500指數上漲37.74點，漲幅0.61%，那斯達克指數上漲192.88點，漲幅0.94%，收在20611.34點，費城半導體指數上漲24.78點，漲幅0.44%。

國內外產業訊息方面，人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）盤中市值突破4兆美元大關，為史上首家達此門檻企業。輝達終場漲勢收斂，收在162.88美元，漲幅約1.8%。

電腦品牌廠宏碁及華碩6月營收攀升，分別達新台幣286.85億及685.73億元，月增49.7%及8.5%，宏碁為今年單月次高，華碩創近13年新高。

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海因美國關稅政策變化以及歐洲港口擁堵，6月營收均比5月營收成長，長榮達301.1億元，月增14.17%，陽明138.05億元，月增11.71%，萬海122.06億元，月增8.67%。

人工智慧（AI）需求帶動，電源廠台達電6月營收422.08億元，為單月營收歷史次高，第2季營收1240.34億元，續創單季營收歷史新高。

法人表示，台指期夜盤上漲34點，台股可能在5日線附近震盪。市場除關注美國對台灣課徵的關稅稅率，光學元件廠大立光和記憶體廠南亞科將於下午召開法人說明會，匯損及未來營運展望也受到矚目。

台股 營收 美國

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