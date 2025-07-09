快訊

杏壇傻眼！苗栗私立建臺高中出包「分科測驗集體報錯」 網轟太離譜

中小學教師荒…這年再遇退休潮 教育部對策曝光

獨／封殺月月做帳！金管會定調：壽險準備金限一次入帳 財報需揭露

聽新聞
0:00 / 0:00

押寶台積電6月營收樂觀「買盤進場」 台指期夜盤衝22,500

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。記者葉信菉／攝影
台股示意圖。記者葉信菉／攝影

台指期夜盤9日開盤後，雖市場靜待美國總統川普的關稅通知，但在美股電子盤反彈中，以22,438點、上漲4點開出，一度回測22,400點關卡支撐，但在押寶台積電（2330）6月營收樂觀的買盤提前進場，美股電子盤漲勢擴大下，指數由黑翻紅，在晚間9點半前，醞釀上衝22,500點關卡、上漲60點附近遊走。

雖川普在自家社群平台發文表示，將於美東時間9日上午（台灣時間9日晚間）公布一份至少7個與貿易相關的國家名單，下午還會進一步釋出更多名單，引發市場疑慮，不過，隨台積電即將公布上半年營收，市場看好營運前景上，電子盤交易反彈約1%，超微（AMD）、輝達（NVIDIA）也上漲，比特幣重回10.9萬美元中，道瓊、那斯達克、標普等美股電子盤全面反彈下，台指期夜盤也向22,500點衝關。

其中，台積電在夜盤交易中，晚間9點過後，一度來到1,095元、上漲5元附近遊走，電子期上漲約0.2%，半導體期上漲約逾0.5%，中型100期貨指數也反彈約0.2%。台股9日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲164點，收22,527點，其中，外資現貨買超75.2億元、連二買，但在台指期未平倉淨空單方面，淨空單再次增加1,181口、至58,711口，再創歷史新高；投信賣超3.3億元，自營商則是買超28億元，三大法合計買超99.9億元。

市場專家建議，就技術面觀察，9日台股價漲量增，不僅盤中回測月線與年線有守，收盤更收復所有均線，但成交量能低於20日均量，且5日線下彎，短線要等到量能回升、且5日線上彎，才有機會挑戰前波高點22,842。

台指期 台積電 台股 川普 營收 美國 美股

延伸閱讀

台指期 籌碼面保守

期貨商論壇／台指期 提防賣壓

川普發首批新關稅通知 全球市場靜待再出招！台指期夜盤多空對峙

川普放話部分關稅上看70%！台指期夜盤一度失守22,400

相關新聞

押寶台積電6月營收樂觀「買盤進場」 台指期夜盤衝22,500

台指期夜盤9日開盤後，雖市場靜待美國總統川普的關稅通知，但在美股電子盤反彈中，以22,438點、上漲4點開出，一度回測2...

48萬小股東哭哭！收股利紅包同時 電信三雄均呈現貼息

電信三雄近期陸續進行除息，電信龍頭中華電（2412）除息當日（7月3日）有小漲表現外，後轉為下跌、貼息，台灣大（3045...

外資買賣超居冠皆為金融股！台新金獲青睞、中信金遭提款

台股今天漲164.74點，收在22527.01點，成交值新台幣3104.63億元。外資買超75.19億元，買、賣超第1名...

匯率衝擊6月表現！大陸市場支撐汽車零組件營運 麗清、廣華-KY受惠

匯率影響汽車零組件6月表現，但中國大陸內需市場需求強勁成為支撐部分廠商的重要來源。麗清（3346）與廣華-KY（1338...

麗嬰房違反重大訊息規定 證交所處違約金3萬元

麗嬰房（2911）在今(2025)年6月3日董事會同意通過子公司麗嬰房零售集團有限公司對子公司蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司...

證交所攜手KPMG安侯建業 再赴新加坡舉辦資本市場交流會

為持續推動「東南亞創新資本平台」計畫，臺灣證券交易所(TWSE)再度攜手KPMG安侯建業於7月9日共同舉辦「Taiwan...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。