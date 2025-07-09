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押寶台積電6月營收樂觀「買盤進場」 台指期夜盤衝22,500
台指期夜盤9日開盤後，雖市場靜待美國總統川普的關稅通知，但在美股電子盤反彈中，以22,438點、上漲4點開出，一度回測22,400點關卡支撐，但在押寶台積電（2330）6月營收樂觀的買盤提前進場，美股電子盤漲勢擴大下，指數由黑翻紅，在晚間9點半前，醞釀上衝22,500點關卡、上漲60點附近遊走。
雖川普在自家社群平台發文表示，將於美東時間9日上午（台灣時間9日晚間）公布一份至少7個與貿易相關的國家名單，下午還會進一步釋出更多名單，引發市場疑慮，不過，隨台積電即將公布上半年營收，市場看好營運前景上，電子盤交易反彈約1%，超微（AMD）、輝達（NVIDIA）也上漲，比特幣重回10.9萬美元中，道瓊、那斯達克、標普等美股電子盤全面反彈下，台指期夜盤也向22,500點衝關。
其中，台積電在夜盤交易中，晚間9點過後，一度來到1,095元、上漲5元附近遊走，電子期上漲約0.2%，半導體期上漲約逾0.5%，中型100期貨指數也反彈約0.2%。台股9日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲164點，收22,527點，其中，外資現貨買超75.2億元、連二買，但在台指期未平倉淨空單方面，淨空單再次增加1,181口、至58,711口，再創歷史新高；投信賣超3.3億元，自營商則是買超28億元，三大法合計買超99.9億元。
市場專家建議，就技術面觀察，9日台股價漲量增，不僅盤中回測月線與年線有守，收盤更收復所有均線，但成交量能低於20日均量，且5日線下彎，短線要等到量能回升、且5日線上彎，才有機會挑戰前波高點22,842。
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