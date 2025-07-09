外資買賣超居冠皆為金融股！台新金獲青睞、中信金遭提款
台股今天漲164.74點，收在22527.01點，成交值新台幣3104.63億元。外資買超75.19億元，買、賣超第1名皆是金融股，分別為台新金買超約1.14萬張、中信金賣超3.52萬張。
觀察三大法人動向，外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超99.9億元；其中，自營商買超28.02億元，投信賣超3.31億元，外資及陸資買超75.19億元。
根據證交所資料統計，外資買超前5名，第1名為台新金，買超1萬1472張，其次為台企銀買超9795張；其餘依序為台灣大、聯電和欣興。
外資賣超前5名，第1名為中信金，賣超3萬5226張；第2名為華新，賣超1萬8461張；其餘依序為群益台灣精選高息、新光金、國票金。
台新投顧副總經理黃文清向中央社記者表示，因美國總統川普簽署行政命令，將對等關稅豁免期限從7月9日延長至8月1日，從近期訊息看來，即便有稅率也不會是最終稅率，仍有談判空間，因此近期公布稅率後，市場並無引起太大恐慌。
他表示，預計川普於美國時間9日再公布部分國家的稅率，市場靜待稅率公布和最終談判。
他也指出，台股目前回到短線基本面操作，AI概念股反映6月營收亮眼表現強勢。若美國對台灣課徵的進口關稅稅率尚未明朗，盤勢將維持以題材和個別營收表現為主的格局。
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