半導體設備、PCB 強勢

台股昨（9）日隨賣壓縮減，收復所有均線，盤面資金輪流點火，其中均華（6640）、南電等半導體設備與印刷電路板（PCB）族群強強滾，躍居多頭亮點，法人看好後續仍有上檔空間，建議趁震盪壓回時布局。

川普明確表態不會延長8月1日關稅大限，並揚言對銅、藥品及晶片課徵新關稅，美股四大指數漲跌互見，以費半漲1.8%表現最佳，台股昨日受惠台積電為首的電子權值股出面表態，終止連三黑，重登5、10日線及月線等關卡。

盤面半導體設備、PCB等兩大電子次族群表現亮麗，以法人近五日買超逾300張標的來看，均華、南電、聖暉*、閎康、欣興、大量、台燿、旺矽、漢唐、臻鼎-KY、健鼎、金像電等強勢股，單日漲幅達2.3%至9.9%不等，吸引買盤積極追價。

台積電持續推進先進製程及海外擴產，帶動相關供應鏈營運水漲船高，均華6月營收以3.3億元締造歷史新猷，法人評估晶粒挑揀機與黏晶機複合型機台若通過大廠驗證，將有助獲利上修，昨日股價攻頂收754元，改寫波段高點，帶動聖暉*、旺矽、漢唐等同步強勢。

ABF載板除產業景氣自谷底回升，受惠輝達（NVIDIA）Blackwell架構GPU推升AI伺服器升級需求，營運否極泰來，南電昨日股價漲停收139元，站上所有均線，至於欣興及台燿、臻鼎-KY、金像電等AI供應鏈連動收高。