聽新聞
0:00 / 0:00

半導體設備、PCB 強勢

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（9）日隨賣壓縮減，收復所有均線，盤面資金輪流點火，其中均華（6640）、南電等半導體設備與印刷電路板（PCB）族群強強滾，躍居多頭亮點，法人看好後續仍有上檔空間，建議趁震盪壓回時布局。

川普明確表態不會延長8月1日關稅大限，並揚言對銅、藥品及晶片課徵新關稅，美股四大指數漲跌互見，以費半漲1.8%表現最佳，台股昨日受惠台積電為首的電子權值股出面表態，終止連三黑，重登5、10日線及月線等關卡。

盤面半導體設備、PCB等兩大電子次族群表現亮麗，以法人近五日買超逾300張標的來看，均華、南電、聖暉*、閎康、欣興、大量、台燿、旺矽、漢唐、臻鼎-KY、健鼎、金像電等強勢股，單日漲幅達2.3%至9.9%不等，吸引買盤積極追價。

台積電持續推進先進製程及海外擴產，帶動相關供應鏈營運水漲船高，均華6月營收以3.3億元締造歷史新猷，法人評估晶粒挑揀機與黏晶機複合型機台若通過大廠驗證，將有助獲利上修，昨日股價攻頂收754元，改寫波段高點，帶動聖暉*、旺矽、漢唐等同步強勢。

ABF載板除產業景氣自谷底回升，受惠輝達（NVIDIA）Blackwell架構GPU推升AI伺服器升級需求，營運否極泰來，南電昨日股價漲停收139元，站上所有均線，至於欣興及台燿、臻鼎-KY、金像電等AI供應鏈連動收高。

台積電 台股 均華

延伸閱讀

泰國、大馬遭課重稅 大遷徙效應泡湯 伺服器、低軌衛星全面警戒

全民權證／金像電 二檔耀眼

臻鼎、華通 瞄準逾90天

台光電、台燿 挑逾150天

相關新聞

就市論勢／ABF載板、網通 題材熱

美國陸續釋出對日、韓等14國關稅條件，將依照公布稅率於8月1日收取關稅，但仍願意與各國持續談判。消息使日、美股市震盪，市場解讀此次稅率為各國關稅上限產生定錨效應，台灣關稅稅率未在這波公布名單中。

半導體設備、PCB 強勢

台股昨（9）日隨賣壓縮減，收復所有均線，盤面資金輪流點火，其中均華（6640）、南電等半導體設備與印刷電路板（PCB）族...

外資買賣超居冠皆為金融股！台新金獲青睞、中信金遭提款

台股今天漲164.74點，收在22527.01點，成交值新台幣3104.63億元。外資買超75.19億元，買、賣超第1名...

匯率衝擊6月表現！大陸市場支撐汽車零組件營運 麗清、廣華-KY受惠

匯率影響汽車零組件6月表現，但中國大陸內需市場需求強勁成為支撐部分廠商的重要來源。麗清（3346）與廣華-KY（1338...

48萬小股東哭哭！收股利紅包同時 電信三雄均呈現貼息

電信三雄近期陸續進行除息，電信龍頭中華電（2412）除息當日（7月3日）有小漲表現外，後轉為下跌、貼息，台灣大（3045...

麗嬰房違反重大訊息規定 證交所處違約金3萬元

麗嬰房（2911）在今(2025)年6月3日董事會同意通過子公司麗嬰房零售集團有限公司對子公司蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。