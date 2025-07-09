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大摩：GB200第3季出貨暴增 看多這三家台廠

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

輝達（NVIDIA）GB200自第2季出貨開始放量，成為市場關注焦點。摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「大中華科技硬體產業」報告中指出，預估第3季GB200 NVL72伺服器機櫃出貨量將大幅提升六成多到1萬至1.1萬櫃。在相關台廠中，大摩對鴻海（2317）、緯創（3231）及廣達（2382）都給予「優於大盤」評級。

大摩預估，GB200伺服器機櫃從5月出貨約2,000-2,500櫃，6月可望增加到2,500櫃，第2季總出貨量約達6,000櫃。其中，鴻海可望出貨約3,000櫃、緯創約1,800-1,900櫃、廣達則為1,200-1,300櫃。

大摩指出，鴻海6月的雲端網路業務月增率微幅上揚。其中，即使面臨匯率的不利因素，鴻海的GB200伺服器機櫃出貨量仍大幅成長。鴻海6月GB200伺服器機櫃出貨略高於1,000櫃，估計第2季出貨量可達3,000櫃。

大摩指出，緯創第2季營收季增59%，年增129%，比大摩及法人預估高出22%。緯創6月營收年增136%，但月增率持平，可能是因為L10運算匣月減20%，數位科技產品月減36%，但筆電月增33%，且緯穎（6669）營收月增21%。緯創6月可望出貨相當於700-800櫃GB200的運算匣，但低於5月。

至於廣達，6月營收月增18%，年增71%，大摩指出，成長原因來自於筆電6月出貨月增32%，加上GB200機櫃出貨成長。依據大摩推估，廣達GB200機櫃出貨量可望從5月的400櫃，增加到6月的500-600櫃。

伺服器 大摩 營收 貨量 鴻海

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