快訊

丹娜絲颱風重創家園…恐再下暴雨 台南宣布12區明停班停課

最新24小時時雨量預測曝光 4地區達停班停課標準

山區雨量預估400毫米、土石恐崩落 屏東宣布9鄉明日停班停課

匯率衝擊6月表現！大陸市場支撐汽車零組件營運 麗清、廣華-KY受惠

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
示意圖。圖／AI生成
示意圖。圖／AI生成

匯率影響汽車零組件6月表現，但中國大陸內需市場需求強勁成為支撐部分廠商的重要來源。麗清（3346）與廣華-KY（1338）都仰賴大陸市場撐盤，智伸科（4551）則是非汽車業務比重拉高，成為公司成長的重要動能。

麗清6月合併營收達7.1億元，年減20.3%，月減5.5%，主要受到匯率波動及傳統淡季影響所致。累計2025年上半年合併營收達新台幣43.19億元，較去年同期成長0.31％，續創歷年同期新高。麗清指出，上半年受惠中國大陸內需LED車燈模組滲透率持續提高，旗下華域視覺、海拉、廣州小糸等主要客戶持續保持良好拉貨力道，推升LED車燈模組業務持續貢獻良好營收動能，帶動上半年業績表現。

廣華6月合併營收為4.62億元較去年同期增加12.2%；114年第2季合併營收為新台幣12.23億元，較今年第1季減少5.8％；累計114年1至6月合併營收為新台幣25.2億元，較去年同期小幅增加1.29％。

廣華表示，第2季受到美國關稅及中國大陸國內各品牌價格戰競爭激烈影響，4、5月拉貨力道較為疲軟，但從6月營收月增15.1%、年增12.2%來看，主要係受惠於美洲地區客戶包括美系Stellantis與日系等車廠，開始慢慢走出關稅影響逐步恢復拉貨，加上中國大陸國內東風日產今年4月底推出的純電中大型轎跑N7延續熱銷，帶動相關廣華-KY旗下相關汽車內飾件的出貨穩定成長，是6月營收回到正向成長的關鍵。

隨著新能源車崛起，除了在中低價位車款市場攻城掠地之外，自主品牌也正逐步打破傳統德系、日系車廠對大型豪華中高價位市場的長期主導地位，消費者對高端自主品牌車款接受度明顯提升，例如華為與賽力斯合作推出的M9問界，自去年推出即大受歡迎，不但連續15個月蟬連50萬以上豪華車銷量冠軍，累積銷量更是直逼20萬輛大關；比亞迪「仰望」系列平均售價超過80萬元，自成立以來亦長期穩坐百萬級別豪車銷量頭部地位；而小米推出的轎跑SU7及豪華休旅YU7廣受消費大眾喜愛，流量與話題從不間斷，顯示自主品牌已具備高端市場競爭力。

智伸科6月合併營收為新台幣5.74億元，年減4.8%，累計上半年合併營收為新台幣38.36億元，較去年同期營收34.92億元增加9.85％。第2季向為傳統電子、醫療、運動等產業拉貨淡季，加上新台幣匯率升值干擾，使得6月、第2季為今年營運落底，但第2季單季營運中汽車54.1％、運動8.47％、醫療11.32％、電子18.46％、其他（含AI伺服器、半導體）7.65％，其中，加總「非」汽車事業部的營收比重已明顯較去年同期的39％增加7個百分點，尤其在AI伺服器關鍵零組件的出貨表現，6月單月的出貨量即已超越前5月的累計表現。

新台幣 營收

延伸閱讀

聯亞6月營收年增8成強攻漲停 矽光子概念股齊揚

國巨好威 第2季合併營收創新高 季增逾5％ 受惠 AI 客戶拉貨

M31 6月營收 18個月高點

技嘉6月合併營收大減45%

相關新聞

48萬小股東哭哭！收股利紅包同時 電信三雄均呈現貼息

電信三雄近期陸續進行除息，電信龍頭中華電（2412）除息當日（7月3日）有小漲表現外，後轉為下跌、貼息，台灣大（3045...

匯率衝擊6月表現！大陸市場支撐汽車零組件營運 麗清、廣華-KY受惠

匯率影響汽車零組件6月表現，但中國大陸內需市場需求強勁成為支撐部分廠商的重要來源。麗清（3346）與廣華-KY（1338...

麗嬰房違反重大訊息規定 證交所處違約金3萬元

麗嬰房（2911）在今(2025)年6月3日董事會同意通過子公司麗嬰房零售集團有限公司對子公司蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司...

證交所攜手KPMG安侯建業 再赴新加坡舉辦資本市場交流會

為持續推動「東南亞創新資本平台」計畫，臺灣證券交易所(TWSE)再度攜手KPMG安侯建業於7月9日共同舉辦「Taiwan...

掌握投資契機！美國關稅寬限期前施壓 國泰投信籲「股債分散」

國泰投信認為，在美國對等關稅政策轉折尚未明朗的環境下，投資人宜採取「股債分散」策略，除挑選具成長潛力股票外，也需靈活布局...

力甩連3黑！三大法人買超近百億元 老AI族群逆襲領台股彈上5日線

美對台關稅尚未公布，台股9日開低後持續震盪，大盤一度下探至22,211.1點，但受惠聯發科（2454）、智邦（2345）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。