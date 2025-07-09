匯率衝擊6月表現！大陸市場支撐汽車零組件營運 麗清、廣華-KY受惠

匯率影響汽車零組件6月表現，但中國大陸內需市場需求強勁成為支撐部分廠商的重要來源。麗清（3346）與廣華-KY（1338）都仰賴大陸市場撐盤，智伸科（4551）則是非汽車業務比重拉高，成為公司成長的重要動能。

麗清6月合併營收達7.1億元，年減20.3%，月減5.5%，主要受到匯率波動及傳統淡季影響所致。累計2025年上半年合併營收達新台幣43.19億元，較去年同期成長0.31％，續創歷年同期新高。麗清指出，上半年受惠中國大陸內需LED車燈模組滲透率持續提高，旗下華域視覺、海拉、廣州小糸等主要客戶持續保持良好拉貨力道，推升LED車燈模組業務持續貢獻良好營收動能，帶動上半年業績表現。

廣華6月合併營收為4.62億元較去年同期增加12.2%；114年第2季合併營收為新台幣12.23億元，較今年第1季減少5.8％；累計114年1至6月合併營收為新台幣25.2億元，較去年同期小幅增加1.29％。

廣華表示，第2季受到美國關稅及中國大陸國內各品牌價格戰競爭激烈影響，4、5月拉貨力道較為疲軟，但從6月營收月增15.1%、年增12.2%來看，主要係受惠於美洲地區客戶包括美系Stellantis與日系等車廠，開始慢慢走出關稅影響逐步恢復拉貨，加上中國大陸國內東風日產今年4月底推出的純電中大型轎跑N7延續熱銷，帶動相關廣華-KY旗下相關汽車內飾件的出貨穩定成長，是6月營收回到正向成長的關鍵。

隨著新能源車崛起，除了在中低價位車款市場攻城掠地之外，自主品牌也正逐步打破傳統德系、日系車廠對大型豪華中高價位市場的長期主導地位，消費者對高端自主品牌車款接受度明顯提升，例如華為與賽力斯合作推出的M9問界，自去年推出即大受歡迎，不但連續15個月蟬連50萬以上豪華車銷量冠軍，累積銷量更是直逼20萬輛大關；比亞迪「仰望」系列平均售價超過80萬元，自成立以來亦長期穩坐百萬級別豪車銷量頭部地位；而小米推出的轎跑SU7及豪華休旅YU7廣受消費大眾喜愛，流量與話題從不間斷，顯示自主品牌已具備高端市場競爭力。

智伸科6月合併營收為新台幣5.74億元，年減4.8%，累計上半年合併營收為新台幣38.36億元，較去年同期營收34.92億元增加9.85％。第2季向為傳統電子、醫療、運動等產業拉貨淡季，加上新台幣匯率升值干擾，使得6月、第2季為今年營運落底，但第2季單季營運中汽車54.1％、運動8.47％、醫療11.32％、電子18.46％、其他（含AI伺服器、半導體）7.65％，其中，加總「非」汽車事業部的營收比重已明顯較去年同期的39％增加7個百分點，尤其在AI伺服器關鍵零組件的出貨表現，6月單月的出貨量即已超越前5月的累計表現。