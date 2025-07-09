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櫃買中心7月9日審議通過光速火箭公司上櫃案

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

光速火箭（7782）主要從事自有香氛品牌商品設計開發與線上線下全通路銷售，另提供品牌整體行銷及系統平台服務，董事長為陳冠愷，推薦證券商為元富證券、群益金鼎證券及合作金庫證券，申請時資本額2億1,227萬元。

光速火箭2024年合併營業收入為7億1,138萬5千元，稅後淨利為6,050萬8千元，每股盈餘為3.01元。2025年第1季合併營收1億9,352萬1千元，稅後淨利為1,987萬5千元，每股盈餘為0.94元。

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